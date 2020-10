Vuoden Luontokuvaksi nousi Petri Pietiläisen klassinen lintukuva tuoreella otteella

Muut eläimet -sarjan voitti Sirke Vaarma Mäntsälästä kuvalla nimeltään "Syön silmilläni".

Vuoden Luontokuvaksi on valittu Petri Pietiläisen haarapääskykuva ”Rakentaja”. 40. kerran järjestetyn kilpailun tulokset julkistettiin tänään Vuoden Luontokuva -festivaalilla Turussa.

Kilpailun tuomaristo luonnehtii voittokuvaa taidokkaasti tallennetuksi hetkeksi haarapääskyn rakennusurakasta ja pesätarvikkeiden noudosta.

”Yleensä tämän linnun näkee vain lennossa, mutta tässä kuvaaja on onnistunut pääsemään samalle tasolle kohteen kanssa”, tuomaristo kehuu tiedotteessa.

Voittoisan lintukuvan sommittelu ja pystyrajaus ovat myös tuomariston mieleen: Harvoin nähty sommittelu tuo hyvin esiin haarapääskyn muodot ja erikoisen asennon.

Petri Pietiläinen kertoo voittokuvan syntyneen Helsingin Vuosaaressa Pikku Kallahden pohjukassa. Märälle ja saviselle rantaviivalle oli liimautunut tuulen tuomia korsien paloja.

Kymmenkunta haarapääskyä oli löytänyt paikan, ja ne keräsivät ahkerasti savea ja erilaista muuta materiaalia pesänrakennukseen.

"Kuvasin lintujen toimintaa kahtena aamuna, osan aikaa aivan maanpinnan tasolta, jolloin sain rauhallisen taustan ja pääsin kohteen tasolle. Parhaat tilanteet osuivat ensimmäiseen aamuun ja tuloksena syntyi kuva nimeltään ´Rakentaja´”, Petri Pietiläinen kertoo Vuoden Luontokuvasta.

Vuoden Luontokuva -kilpailuun lähetettiin tänä vuonna ennätysmäärä kuvia: Yli 15 000 kuvaa kaikkiaan 864 eri kuvaajalta. Kuvat kilpailivat aihealueittain kahdeksassa eri sarjassa sekä nuorten sarjassa.

Vuoden Luontokuva -kilpailun pääpalkinto on 10 000 euroa, ja kilpailussa jaettavien palkintojen ja julkaisupalkkioiden yhteisarvo on yli 35 000 euroa.

Loppukilpailun 90 kuvasta järjestettiin suosikkikuvaäänestys, johon pääsivät ottamaan osaa Suomen Luonnonvalokuvaajien Facebook-ryhmän jäsenet. Näin valikoitui Vuoden Luontokuvakilpailun Yleisön suosikkikuva, ”Maaginen valo".

Vuoden Luontokuvasta, kilpailun sarjavoittajista, sekä muista kilpailussa palkituista kuvista muodostuu Vuoden Luontokuvat 2020 -näyttelykokonaisuus, joka kiertää seuraavan vuoden ajan ympäri Suomea.

Vuoden Luontokuva -kilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista, sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto.

Kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry. Yhdistykseen kuuluu 2 800 luontokuvauksen harrastajaa ja ammattilaista. Vuoden Luontokuva -festivaali on Pohjoismaiden suurin luontokuvatapahtuma.