Juuri nyt
|
"Kotivara on kunnossa ja autossa polttoainetta" – kun jotakin odottamatonta sattuu, pitää olla varautunut
Tilaajalle
|
Kun potilas yritti puukottaa, Juuso Laitinen torjui hänet keittiöjakkaralla – ensihoitajan yleisimpiä asiakkaita ovat vanhukset
”Ei oo” on kaikkein kamalin kauppatavara, paljastaa klapikauppias
Myytävien polttopuiden loppuminen johtaa helposti asiakkaan menettämiseen, kertoo klapikauppias Eero Raina.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Puukauppa
31.1.2026
06:00
Arto Takalampi
Artikkelin aiheet
klapikauppa
polttopuut
yrittäjyys
Ylistaro
puunkäsittely
Jaa
