Safareilta sohvalle? Valjakkokoira voi sopeutua kotioloihin ja sen taustasta on jopa etua, kertoo rekikoiraharrastaja: ”Monille kuva huskyista on, että ne ovat villieläimiä jotka vain vetävät"

Natalie Chapman

Entiset vetokoirat voivat viihtyä myös kotikoirina. Sosiaalisilla ja muiden koirien seuraan tottuneilla eläimillä on kuitenkin hyvä olla lajitoveri.

Valjakkoyrittäjillä on edessään vaikea talvi: ulkomaisten turistien pääsy huskysafareille on koronarajoitusten takia hyvin epävarmaa, mutta koirat tarvitsevat ruokaa ja hoitoa kuten ennenkin.

Pahimmillaan mediassa on puhuttu jopa valjakkokoirien lopetuksesta. MT:n haastattelemat valjakkoyrittäjät tyrmäävät ajatuksen lopetuksesta absurdina.

Eläköityneenkään vetokoiran kohtalo ei välttämättä ole lopetus. Monesta rekikoirasta voi saada myös hyvän kotikoiran.

On yleinen harhaluulo, että valjakkokoirat eivät voi tehdä muuta kuin juosta päivät pitkät, sanoo rovaniemeläinen rekikoiraharrastaja Natalie Chapman. Hänen kotonaan on koiria sekä työkäytössä että lemmikkeinä.

”Monille kuva huskyista on, että ne ovat villieläimiä jotka vain vetävät. Vanhakin koira oppii temppuja.”

Rekikoira voi sopeutua myös kaupunkiympäristöön. Niitä on mennyt jopa kissatalouksiin ja kerrostaloihin. Huskyt ovat ensin koiria, sitten vasta valjakkokoiria, Chapman muotoilee.

Valjakkokoirat ovat usein seurallisia niin ihmisten kuin koirienkin kanssa.

”Huskyt ovat sosiaalisempia kuin melkein mikä tahansa muu koira. Nämä on altistettu pennusta asti eri ihmisille”, Chapman kehuu.

Myös rodulla on merkitystä. ”Meillä on siperian- ja alaskanhuskyja. Alaskalaisilla on enemmän miellyttämisenhalua.”

On kuitenkin varauduttava myös siihen, ettei kaikki mene nappiin.

Natalie Chapman

Huskyt laittoivat Natalie Chapmanin sisustuksen hetkeksi uuteen uskoon.

Hiljattain Chapman jakoi sosiaalisessa mediassa kuvan riekaleiksi revitystä sohvasta.

”Koira saattaa tehdä aluksi vaikka mitä. Sisäsiistejä ne eivät useinkaan ole, se pitää ottaa huomioon. Tosi moni varastaa pöydältä ruokaa. Ne eivät ole tottuneet siihen, että on ruokaa, jota ei pidä syödä.”

Aluksi koiraa pitääkin opettaa kuin pentua. On myös etua, jos koirilla on ulkotarhamahdollisuus.

Jotkut rekikoirat päätyvät kodinvaihtajiksi terveyssyiden takia, toisilla taas ei ole riittävästi vetohaluja.

Yleensä eläkeläiskotia etsivällä huskyllä pitäisi olla vähintään yksi koirakaveri, Chapman ohjeistaa. Vaikka koira kaipaa liikuntaa, eläköitynyt valjakkokoirakaan ei vaadi mahdottomia.

”Koirat, jotka eivät käy työkäyttöön, ovat tyytyväisiä viiden kilometrin pyörälenkin jälkeen. Se on ihan koiran kunnosta kiinni. Suosittelen hyvinkin paljon huskyja. Eläköityneestä koirasta saa mahtavan, uskollisen kaverin.”

Heikki Ketola

Oppaat Martijn Jongenotter ja Anni Rautula kiinnittävät koirat valjaisiin maastoretkeä varten. Ala on ollut viime vuodet kasvussa, mutta koronarajoitukset uhkaavat viedä ulkomaiset asiakkaat.

Erä-Susi Oy:n valjakkoyrittäjän Mervi Rantamäen tarhalta on annettu vuoden sisällä kuusi koiraa uusiin koteihin. ”Olen itse sitä mieltä, että pystyy adoptoimaan. Se riippuu täysin koirasta ja ihmisestä.”

Kaikista koirista ei kuitenkaan kotikoiriksi ole, hän sanoo. Tällä hetkellä hänellä on muutama leikattu uros, joiden hän uskoo sopivan myös harrastekoiriksi ja makaamaan kotisohvalla kainalossa.

”Kun sopiva ihminen eteen tulee, on mahdollista lähteä kokeilemaan.”

Jos elämä koiran kanssa menee liian vaikeaksi, palautusmahdollisuus takaisin Rantamäen tarhalle on aina olemassa.

Lue lisää:

"Lehdet huutaa, että huskyt heitetään joukolla monttuun ja se on Sanna Marinin syytä" – Serti lahjoittaa rekikoirille 15 000 kiloa ruokaa, yrittäjiä voi tukea ajeluilla ja kummikoirilla

Katso video koiratarhan kesävilskeestä: Haukku raikaa ruokinta- ja ulkoiluaikoina – uusimmat huskypennut syntyivät huhtikuussa

Koiravaljakkoretki on monen turistin unelmien täyttymys – kuule videolta koirien ulvonta

Heikki Ketola

Osa vetokoirista sopii hyvin myös harrastekavereiksi ja kainaloon köllöttämään, kun sopiva ihminen osuu kohdalle, kertoo valjakkoyrittäjä Mervi Rantamäki. Hän pyörittää yhdessä puolisonsa kanssa Erä-Susi Oy:n valjakkoyritystä Kuusamossa.