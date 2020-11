Kun Lapissa alkaa yllätyssynnytys, pimeyttä ja poroja uhmaamaan lähtevät kätilö, ambulanssi ja helikopteri – "Harvoin näitä tulee, mutta päivystys pelasti tämänkin vauvan"

Ivalon terveyskeskus sai määräaikaiselle päivystykselleen jatkoluvan, mutta ei pysyvää. Matkaa lähimpään keskussairaalaan on 300 ja yliopistosairaalaan 500 kilometriä.

Timo Lindholm

Pohjoisessa haasteina ovat kelin lisäksi pitkät matkat, pimeys ja porot. Kuva on tammikuulta.

Tapahtui Ivalon terveyskeskuksessa tänä vuonna eräänä viikonloppuna: Päivystykseen saapuu aamuyöllä raskaana oleva äiti, jonka ottaa vastaan vanhuksiin erikoistunut lääkäri. Synnytys alkaa, ja pian syntyy parikiloinen vauva.

Koska vauva on pieni, häntä lähdetään viemään lämpökaapissa Rovaniemelle, mistä lähtee samaan aikaan vastaan ambulanssi keskoskaapin kanssa ja lääkärihelikopteri lastenlääkärin kanssa.

Loppu hyvin, kaikki hyvin.

”Harvoin näitä tulee, mutta tämäkin tapaus osoittaa, kuinka tärkeää meillä on olla Ivalossa ympärivuorokautinen päivystys eli lääkäri ja kätilö valmiudessa. Ilman sitä tämä vauva olisi kuollut”, sanoo Inarin kunnan johtava lääkäri Outi Liisanantti.



Pohjois-Lapissa on noin 50 synnytystä vuodessa, ja pari vauvaa ehtii syntyä ambulanssiin matkalla Rovaniemelle. Lapissa ympärivuorokautista päivystystä on vain Rovaniemellä ja Ivalossa.

Inarin kunta on hakenut pysyvää päivystyslupaa, mutta on saanut vain määräaikaisia. Sellainen on myös hiljattain myönnetty jatkolupa ensi vuoden alusta vuoteen 2024.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustelee pätkälupaa tulevalla sote-uudistuksella, jossa palvelu­alueina ovat kuntia suuremmat kokonaisuudet.

Liisanantti on kuitenkin tyytyväinen päätökseen, sillä kuntalaisten ja matkailijoiden palvelu jatkuu Ivalossa.



Kätilö Outi Wiik-Kiviniemi on tehnyt työtä Ivalossa lähes 30 vuotta siten, että tekee terveyskeskuksessa sairaanhoitajan töitä mutta hoitaa myös odottavia äitejä neljän muun kätilön kanssa.

Jos apua tarvitaan illalla, yöllä tai viikonloppuisin, päivystyksestä soitetaan kätilölle.

”Päivystysvelvollisuutta meillä ei ole, mutta aina on joku saatu katsomaan tilannetta”, Wiik-Kiviniemi kertoo.

”On hienoa ja osoittaa työnantajan arvostusta, että kätilön toimet on säilytetty, kun vapautuvia paikkoja on meillä täytetty. Pääsemme muutaman vuoden välein synnytyssaliharjoitteluun, mutta kyllähän lääkäripäivystys tuo eri tavalla turvallisuutta ja on tärkeää vauvan voinnin vuoksi.”

Jos lääkäripäivystystä ei olisi, päivystys olisi terveyskeskuksen vuodeosaston hoitajan varassa.

Kätilötoiminnan ansiosta Ivalossa voidaan tehdä lääkkeellisiä raskaudenkeskeytyksiä.



Aiemmin Ivalossa myös synnytettiin, mutta ei enää. Sen jälkeen Wiik-Kiviniemelle on osunut muutama synnytys terveyskeskuksessa. Ambulanssisynnytyksiä on osunut useammallekin kätilölle.

”Jos vesi on mennyt, otamme synnytyslaukun ja lähdemme äidin mukaan Rovaniemelle. Useimmiten pääsemme ehjänä perille, mutta joskus pysähdytään matkalle, ja kun lapsi ja istukka ovat syntyneet ja kaikki saatu pakattua taas mukaan, jatketaan matkaa.”

Keskussairaalaan Rovaniemelle on matkaa 300 kilometriä eli ambulanssillakin liki kolme tuntia. Yliopistosairaalaan Ouluun on 500 kilometriä. Joskus Rovaniemelle tai Ouluun on saateltu myös ennenaikaisesti synnyttäviä matkailijoita.

Helsingistä Ouluun on noin 600 kilometriä. Niin pitkä synnytysreissu hirvittäisi etelän ihmistä.

”Kyllähän pitkät matkat ja kelit ovat haastavia, kun voi olla jäistä, lumista, pimeää ja poroja.”

Lue myös:

MT kertoi Outi Liisanantista ja koronasta henkilöjutussa perjantaina 9.10.:

Täältä Suomen koronataival alkoi: Ivalon terveyskeskuksesta tuli tammikuussa uutisoinnin hermokeskus – puhelimet kävivät kuumina mutta johtava lääkäri katsoi tuloksia odotellessaan Uuno Turhapuroa