Hyppy huippu-urheilijasta tavikseksi oli Joona Puhakalle henkisesti raskas, vaikka taskussa oli tutkinto ja töitäkin löytyi – "Viisi vuotta meni, että löysin paikkani ja arvoni"

Jaana Kankaanpää

Joona Puhakan mielestä huippu-urheilijoita pitäisi kannustaa tekemään urheilun rinnalla muutakin itselleen tärkeää. Puhakan henkireikä urheilu-uran aikana oli kauppatieteiden opiskelu Arizonan yliopistossa.

Siirtyminen uimhyppyuran huipulta työelämän aloittelijaksi otti aikanaan koville, vaikka Joona Puhakka oli opiskellut kauppatieteitä Arizonan osavaltion yliopistossa Phoenixissa Yhdysvalloissa urheilun lomassa ja pääsi nopeasti työn syrjään kiinni.

"Kyllä se pudotus on vaan kova. Huippu-urheilijana kuuluu yhteisöön ja on hyvä siinä mitä tekee. Kun vaihtaa kokonaan alaa, ei osaa, ei tiedä. Millä sitä jaksaa taas motivoitua opiskelemaan uudelleen ja olemaan nobody? Viisi vuotta meni, että löysin paikkani ja arvoni, sen missä olen hyvä ja missä en."

Samat haasteet kokee Puhakan mukaan jokainen ammattiurheilija riippumatta siitä, kisaako kansallisella tasolla vai kansainvälisesti. Siirtymää pitäisi hänen mielestään tukea jotenkin. Omasta sopeutumisestaan hän kiittää vaimoaan.

Nyt Puhakka kokee olevansa jälleen huipulla yrittäjänä ja liikkeenjohdon konsulttina.

Puhakan mielestä urheilijoita pitäisi rohkaista tekemään muutakin kuin urheilemaan aktiiviuran rinnalla. Ei niinkään urheilun jälkeisen elämän helpottamiseksi – muutos on joka tapauksessa vaikea. Vaan siksi, että muu tekeminen parantaa urheilijan hyvinvointia ja suorituskykyä.

"Suomessa ajatellaan, että huippu-urheilija voi olla vain urheilija. Haluaisin että tässä tapahtuisi ideologinen muutos. Jos haluaa olla maailman paras jossakin lajissa, elämässä pitää olla muutakin. Kun opiskelin, kehitykseni urheilijana oli parasta, koska sain opiskelusta mielenrauhaa."

Mieli ratkaisee pärjäämisen, Puhakka sanoo.

"80 prosenttia on päästä kiinni. Sitähän ei ulos näe. Vanhempana kun seisoo futiskentän laidalla, olen oppinut että ei todellakaan tiedä kenestä voi tulla huippu. Se on nuoren omasta fiiliksestä kiinni."

Uimahyppääjä Puhakan mieli lopulta hajosi. Ateenassa vuonna 2004 jokin naksahti yhden hypyn aikana. Kyse oli jonkinlaisesta pakonomaisesta voittamisen tarpeesta, hypyn yksityiskohdat kiersivät päässä kehää.

Puhakka sinnitteli vaivojensa kanssa pari vuotta. Viimeiset arvokisansa hän hyppäsi tauon jälkeen Pekingin olympialaisissa 2008.

Lopettaminen ei jäänyt kaihertamaan, vaan Puhakka sanoo olevansa nyt tyytyväinen ja ylpeä.