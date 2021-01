Urheilun suurtukija uskoo arvokisamitaleihin, mutta ei ilman kovaa työtä – hänen mielestään chillailu vaarantaa myös koko Suomen kilpailukyvyn: "Meillä pitäisi olla kunnianhimoisempi asenne"

Työtä on alettu pitää välttämättömänä pahana, ja ajattelusta seuraa vaarallinen tulevaisuudennäkymä, sanoo Mika Anttonen.

"Meillä on liian alhainen työllisyysaste ja liian vähän niitä ihmisiä, jotka tekevät töitä maailmanmestaruustasolla", Mika Anttonen sanoo ja kertoo tekevänsä itse nykyisin "helkutisti ajattelutyötä" ja itseään tarpeettomaksi työssään.

Energiayhtiö ST1:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen on myös Suomen suurimpia huippu-urheilun tukijoita ja sanoo tuntevansa kylmiä väreitä, kun siniristilippu nousee salkoon "lajissa kuin lajissa".

Erityisiä suosikkeja ovat antidoping- ja nuorisotyö sekä hiihto. Hiihtoliiton päätukijaksi Anttonen ryhtyi Lahden kärykisojen 2001 jälkeen. Vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastukset saavat häneltä vuosittain miljoona euroa.

Anttonen oli vahvoilla Suomen Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajaksi, mutta vetäytyi kisasta. Syynä oli se, ettei urheiluperheen tuki ollutkaan niin laaja kuin hän luuli.

Missä lajeissa Suomi voisi menestyä?

"Meillä on paljon nuoria lupauksia, joita tsempataan ja uskon, että Suomi tulee pärjäämään vahvastikin. Perinteisissä talviurheilulajeissa on todennäköisempää pärjätä kuin kesälajeissa. Maastohiihto on yksi", Anttonen sanoo mainiten jääkiekon lisäksi salibandyn sekä "tasoaan nostaneet" jalka-, kori- ja lentopallon.

"Arvokisamitaleille noustaan pienemmillä joukkuelajeilla jääkiekosta muodostelmaluisteluun. Yksilölajeissa mitali voi tulla missä lajissa vain, jos lahjakkuutta ja halua on. Aina on joku, joka hurahtaa lajiin", hän sanoo.

"Laji, jossa olemme yllättävän hyviä kansainvälisestikin, on cheerleading. Sitä harrastaa Suomessa jo tosi iso joukko ja oli ihmeellistä, että suomalaiset voittivat peräti kaksi kertaa peräkkäin maailmanmestaruuden, vaikka se on Jenkeissä tosi kova laji, jota harrastavat isot massat. Onnistumisia on myös vaikkapa joukkuevoimistelussa."



Anttonen huomauttaa kuitenkin, että tuloksissa näkyvät työn tekemisen laatu ja määrä. Vaatimukset kovenevat, jos haluaa pärjätä.

Sama koskee suomalaista yhteiskuntaa.

"Meillä pitäisi olla työn tekemiseen huomattavasti kunnianhimoisempi asenne. Perhe ja ystävät ovat tärkeitä, mutta työtä on alettu pitää välttämättömänä pahana. Tällaista ajattelua on havaittavissa, ja se on tosi vaarallinen tulevaisuudennäkymä", Anttonen varoittaa.

"Ei ymmärretä, että kaiken sen hyvän eteen, mitä meillä tässä maassa edellytyksenä on, ainakin jotkut tekevät korkealla moraali- ja osaamistasolla ja myös määrällisesti paljon töitä. Maailmalla on paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemän ihan perkuleesti hommia, ja jos me aiomme pärjätä globaalimarkkinoilla, täytyy tehdä töitä", Anttonen sanoo ja painottaa jokaista kolmea sanaa erikseen.

Mielikuva siitä, että voidaan valita korkea osaaminen ja ottaa chillimmin, ei pidä paikkaansa.

"Meillä on liian alhainen työllisyysaste ja liian vähän niitä ihmisiä, jotka tekevät töitä maailmanmestaruustasolla."

Anttonen teki aikanaan 14 tunnin työpäiviä osittain aikaeroistakin johtuen, mutta nyt niin lyhyttä päivää, että lapset ihmettelevät isän chillailua.

"Teen nykyisin helkutisti ajattelutyötä, ja luen selvityksiä, eikä työnteko ole kelloon sidottua. Viisi vuotta olen yrittänyt tehdä itseäni töissä tarpeettomaksi, että jos jään auton alle, mikään ei muutu. Varsin hyvin henkilökunta on ottanut vastuuta."

