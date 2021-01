Lankapuhelimeen juokseminen oli maatilamatkailuyrittäjälle menneinä vuosikymmeninä melkoista urheilua ja faksi toi varauspyyntöjä eksoottisistakin paikoista: "Silloin ei Googlelta käännöstä kysytty"

Kuvat: Kari Salonen, Historian kuvakokoelma / Museovirasto / Kuvitus: Juho Leskinen

Nuori polvi ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, millaista urheilua lankapuhelimeen vastaaminen välillä vaati, pohtii maatilamatkailuyrittäjä Irma Ylä-Tuuhonen.

Maatilamatkailussa on vuosikymmenten saatossa muuttunut erityisesti vierailujen aikajänne. Vielä 30 vuotta sitten maatilamajoitukseen tuli usein isovanhempi lastenlasten kanssa viikoksi tai kahdeksi, mutta nykyään paikalle saavutaan ydinperheen kesken ja viivytään korkeintaan pari yötä, kertoo Irma Ylä-Tuuhonen.

Hän on toiminut maatilamatkailuyrittäjänä miehensä Esko Ylä-Tuuhosen kanssa Pirkanmaan Ruovedellä vuodesta 1982. Tilalla on ollut koko ajan myös kasvinviljelyä ja metsätaloutta.

”Alussa meillä oli vielä sikojakin, mutta haju oli vieraille hieman liikaa, vaikka he tulivatkin hakemaan nimenomaan maaseudun elämyksiä”, Irma Ylä-Tuuhonen naurahtaa.

Vieraat majoittuvat edelleen samoissa aitoissa ja pihapiirin rakennuksissa kuin 1980-luvulla, mutta vajaassa 40 vuodessa moni muu asia on mullistunut.

Nykyään Ylä-Tuuhoset myyvät majoituspaikat itse, mutta 1980-luvulla Ruovedelle saatiin kotimaisia matkailijoita Lomarenkaan avulla ja keskieurooppalaisia saksalaisen matkatoimiston avulla. Faksi toi suoria varauspyyntöjä välillä eksoottisistakin paikoista, kuten Japanista.

”Onneksi faksi oli englanniksi, sillä silloin ei Googlelta käännöstä kysytty”, Irma Ylä-Tuuhonen kertoo.

Faksi on jäänyt eläkkeelle, ja niin on myös lankapuhelin. Lankapuhelimen numero on kuitenkin jätetty käyttöön.

Irma Ylä-Tuuhonen naurahtaa, ettei nuori polvi välttämättä tule edes ajatelleeksi, millaista urheilua puhelimeen vastaaminen oli aikana ennen kännyköitä. Jotta mahdollisuudet vastata lankapuhelimeen saatiin viritettyä huippuunsa, Ylä-Tuuhosten puhelimessa oli metritolkulla johtoa, jotta kapistuksen sai siirrettyä kuistille silloin, kun isäntäväki oli ulkona. Silti puhelimeen vastaaminen saattoi vaatia kunnon spurtin.

Kun ladattavat lankapuhelimet tulivat markkinoille, Ylä-Tuuhoset hankkivat välittömästi kaksi sellaista. Puhelimessa oli lähes 200 metrin kantama, mikä antoi ennennäkemättömän liikkumisvapauden omalla pihalla. Lisäksi puolisolle pystyi soittamaan toiseen puhelimeen, eikä toista tarvinnut enää etsiä huutamalla.

Tietokone tuli Ylä-Tuuhosille jo 1980-luvulla, ja Irma opetteli ensi töikseen tekemään kirjanpidon koneella.

”Tietenkin opettelussa meni aikaa, mutta kun sen oppi, aikaa ja vaivaa säästyi aivan valtavasti, ja virheet oli aiempaa helpompi korjata.”

Hän on huomannut, että sama pätee moneen muuhunkin tekniseen asiaan: opetteluun menee aikaa, mutta jos sen vaivan viitsii nähdä, ei enää halua palata vanhaan.

Verkkosivut Ylä-Tuuhosen maatilalla on ollut 1990-luvun puolivälistä asti, mutta sosiaaliseen mediaan Irma Ylä-Tuuhonen on vetänyt rajan. Some-päivityksistä vastaa yrittäjien tytär.

Korona on kurittanut matkailualaa rankasti, ja pandemia on näkynyt myös Ylä-Tuuhosilla. Työtä on yhtä paljon kuin ennenkin, sillä korona on tuonut lisätyötä esimerkiksi puhtaanapitoon, mutta tuloja ei ole tullut viime vuosien malliin.

Ulkomaisista matkailijoista Ruovedelle pääsi viime kesänä joitain vakiokävijöitä Belgiasta, mutta muuten matkailijat ovat olleet kotimaasta. Ylä-Tuuhosten majoitukseen on löytänyt myös aivan uusi matkailijaryhmä, nimittäin tamperelaiset, joilla on Ruovedelle matkaa noin sata kilometriä.

”Kaikkiaan ihmiset tulevat lähempää kuin ennen. On ehkä huomattu, ettei aina tarvitse lähteä kauas, jotta pääsee kokemaan jotain uutta. Monellehan tämä luonnonläheisyys ja hiljaisuus on uutta”, Irma Ylä-Tuuhonen pohtii.

Maaseutu- ja maatilamatkailu