Kiusaaminen on vähentynyt ja siirtynyt osin nettiin – jopa päiväkoti-ikäiset lapset kokevat yksinäisyyttä

Hallitus on listannut keinoja, joilla lasten ja nuorten koulukiusaamista ja syrjäytymistä pyritään ehkäisemään.

Juho Leskinen

Kiusaaminen on nyt vähäisempää kuin koskaan 2000-luvulla, mutta silti kiusaamista esiintyy edelleen huolestuttavan paljon. Näin arvioi opetusministeri Jussi Saramo (vas.) viime viikolla opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa.

Koronan myötä kiusaaminen on siirtynyt nettiin ja fyysisen kouluympäristön ulkopuolelle.

Keskimäärin joka 20. nuori ja lapsi on kokenut kiusaamista viikoittain.

Etäopinnot ovat helpottaneet monien koulukiusattujen oppilaiden tilannetta. Näin arvioi hankevastaava Tina Holmberg-Kalenius Valopilkusta, joka Lahdesta käsin tukee valtakunnallisesti kiusattuja lapsia ja heidän vanhempiaan.

”Toisaalta etäopiskelu on tuonut netin lähemmäksi ja esimerkiksi luokan WhatsApp-ryhmässä on voinut olla kiusaamista. Tilastoja asiasta ei ole”, kertoo Holmberg-Kalenius.

Aseman Lapset ry:n useilla paikkakunnilla toimivan ­K-0-hankkeen asiantuntijoiden mukaan korona-aika ei ole juuri muuttanut vakavien kiusaamistapausten määrää. Kiusaaminen on siirtynyt osin nettiin ja konflikteja sovitellaan etänä.

Kiusaamisen taustalla on aina pahoinvointia. Ongelmallisten perheiden lapset ja nuoret ovat kärsineet poikkeusajasta, mikä omalta osaltaan on voinut lisätä ajanviettoa netissä ja sitä kautta kiusaamista.

Valopilkun toiminta on jatkunut melko muuttumattomana, vaikka auttaminen on siirtynyt nettiin. Etänä kokoontuviin vertaustukiryhmiin riittää tulijoita. Valopilkku myös kouluttaa ammattilaisia tunnistamaan ja puuttumaan kiusaamiseen jälkihoitoa unohtamatta.

”Koronavuoden ehkä näkyvin vaikutus on nuorten yhteydenottojen väheneminen. Heitä on mukana tukiryhmissä, mutta yksilötapaamisia ei juuri etänä ole. Joillekin kiusatuille etä­yhteys on mahdollisuus, toisille taas ylitsepääsemätön este”, Holmberg-Kalenius arvioi.

Valopilkussa on huomattu, että yhä pienemmät, päiväkoti-­ikäiset lapset kokevat yksinäisyyttä.

Osattomaksi jäämisen tunteeseen tai kiusaamiseen olisi puututtava ajoissa, jotta kehitys ei johda syrjäytymiseen.

Holmberg-Kalenius painottaa, että asioihin puuttuminen ja lasten aktivoiminen on kaikkien aikuisten vastuulla, ei vain poikkeusajan uuvuttamien opettajien.

”Aikuisten tehtäväksi jää seurata lapsia ja nuoria tarkkaan ja huomata muutokset, yksinäisyys tai muu huolia herättävä käytös sekä reagoida siihen. Lisäksi voimme kannustaa liikkumiseen ja terveiden elämäntapojen ylläpitämiseen sekä muistuttaa, ettei tämä tällaisena jatku loputtomiin.”

Hallitus pureutuu kiusaamiseen