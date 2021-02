Piikkipelosta kärsii lähes joka kymmenes terveydenhoidon ammattilainenkin – pelon syyt ovat edelleen pimennossa

Jukka Pasonen

Piikkipelko on yleistä, kertoo pari vuotta sitten julkaistu katsaus.

Koronarokotuksia odotellessa on meille toistuvasti näytetty ruudulla rokotepiikkien pistelyä olkavarsiin. Katsomisen tekee monille epämiellyttäväksi piikkipelko. Healthline-terveyspalstalla on ajankohtainen artikkeli trypanofobiasta eli juuri piikkipelosta. Se on yleistä, kuten pari vuotta sitten julkaistu katsaus osoittaa. Lähes kaikki lapset pelkäävät piikkiä luontaisesti sen aiheuttaman kivun takia. Nuorista aikuisista 20–30 prosenttia potee piikkipelkoa ja lähes joka kymmenes terveydenhoidon ammattilaisistakin.

Syyt aikuisten piikkipelkoon ovat pimennossa. Kivun pelko on epätodennäköinen, sillä kipuhan on mitätön, nipistystä tai paarman puremaa vastaava. Kenties takana on huonojen kokemusten lisäksi alkukantainen pistovamman pelko. Muinoin pisto johti helposti tulehdukseen ja kuolemaan.

Piikkipelosta saattaa olla vaikea päästä yli. Käyttäytymisterapiaa on yritetty, kuten rauhoittavaa lääkitystäkin. Joku saattaa saada helpotusta kääntämällä katseensa pois neulasta.

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.