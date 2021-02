Tiesitkö tämän? Jos heikoista jäistä ei pääse omin voimin ylös, kannattaa pysyä mahdollisimman liikkumattomana

Ihmiset & kulttuuri

Stiina Hovi

Jäällä ei kannata kävellä, ennen kuin virheetöntä teräsjäätä on viisi senttiä. Turvallisinta on kuitenkin odottaa, että teräsjää on ainakin kymmenen senttiä paksua.

Tänäkin talvena suomalaisia on jouduttu pelastamaan jään petettyä ulkoilijoiden alta. Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto muistuttaa, että jäille ei ole asiaa jalan, ennen kuin virheetöntä teräsjäätä on vähintään viisi senttiä. Silti on kannattavaa odottaa, että teräsjää on vähintään kymmenen sentin paksuinen. Teräsjäällä tarkoitetaan lujaa yhtenäistä jäätä. Jos jää kuitenkin pettää, huuda heti apua. Yritä pysyä mahdollisimman rauhallisena, ja käänny siihen suuntaan, mistä olit tulossa. Jäätä kannattaa rikkoa edestään kyynärpäillä niin pitkälle kuin jää antaa periksi. Kun jää kestää, kisko itsesi naskaleiden avulla turvaan. Seisomaan kannattaa nousta vasta kun alla on varmasti kestävää jäätä. Jos et pääse omin voimin ylös, pidä kiinni jään reunasta. Lämpöhukan pienentämiseksi kannattaa pysyä mahdollisimman liikkumattomana. Elämänhalun ylläpitämistä suositellaan myös. Taistelumieliala lisää selviytymismahdollisuuksia. Yksin jäillä ei kannata liikkua, ja kaulalla roikkuvat naskalit ovat ehdoton minimivarustus. Tehokkaimmin jäihin pudonneen lämmittää laittamalla paljaat jalat korkeintaan 40-asteiseen veteen, juomalla lämmintä marjamehua ja pitämällä huopaa hartioilla, neuvoo Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto Aiheet Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto heikot jäät teräsjää turvallisuus ulkoilu