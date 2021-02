ITE-taiteen edistäjä Veli Granö sai Akseli Gallen-Kallelan palkinnon – videolla kulkee palkitun YL-kuoron versio Pohjois-Karjalasta

Ylioppilaskunnan Laulajille (YL) myönnettiin Kalevalanpäivän erityispalkinto uudesta tulkinnasta Leevi and the Leavingsin legendaarisesta rallista.

Valokuvaaja Veli Granö on etsinyt ja dokumentoinut 1990-luvulta alkaen ITE-taiteen tekijöitä ja heidän töitään. Kuva on jo vuodelta 2007, jolloin Granö julkaisi kirjan erakoituneesta taiteilijasta Veijo Rönkkösestä.

ITE-taidetta 1990-luvulta asti esiin tuonut Veli Granö palkittiin perjantaina Akseli Gallen-Kallelan palkinnolla. Granö on tehnyt monipuolisesti töitä kulttuurin kentällä, sillä hän on itsekin taiteilija, valokuvaaja ja elokuvantekijä sekä opettanut alan oppilaitoksissa.

Kalevalaseura jakaa Akseli Gallen-Kallelan tunnustuspalkinnon vain kolmen vuoden välein.

Granö oli mukana työryhmässä 1990-luvun lopulla, kun Maaseudun Sivistysliitto alkoi kartoittaa itseoppineita taiteilijoita hankkeessa. Se kantoi Granön valokuvanäyttelyn tavoin nimeä Itse Tehty Elämä. Näin sai myös alkunsa ITE-taiteen termi.

Granö on tämän jälkeen koonnut useita näyttelyitä ja tehnyt kirjoja.

Palkintoperusteiden mukaan Granö on tienraivaaja, "joka uskalsi lähteä tutkimaan marginaaliin sujahtanutta kansaa ja sen luovuutta tilanteessa, jossa talonpoikainen kansantaide oli jo kuolleeksi julistettu, kasinovuodet kiihkeimmillään ja viihdeteollisuudesta tulossa enemmistön suosimaa kulttuuria".

"Taiteellisen keruutyön ja kohdettaan arvostavien valintojen kautta Granö on kytkenyt suomalaiset omaperäisellä tavalla outsider-taiteen kansainväliseen kenttään. Samalla hän liittyy suomalaisuuden kuvaamisen pitkään ja merkittävään jatkumoon", tiedotteessa kiitetään.

ITE-taiteen ja oman tuotannon ohella Granö on toiminut myös taideopettajana muun muassa Aalto-yliopistossa ja Turun taideakatemiassa sekä nykytaiteen ja valokuvauksen professorina Kuvataideakatemiassa.

Kalevalaseura jakaa myös vuosittain Kalevalanpäivänä erityispalkinnon. Sen sai Ylioppilaskunnan Laulajat, joka on sovittanut ja esittänyt uudelleen vidolle Leevi and the Leavingsin legendaariseksi nousseen kappaleen ”Pohjois-Karjala”.

"Teos kommentoi ja jatkaa suomalaisuuden ja suomalaisen mielenmaiseman kuvittamisen ja sanoittamisen perinteitä", palkintoperusteissa todetaan.

YL on perusteiden mukaan ollut koko pitkän toimintansa ajan suomalaisen kuoromusiikin uudistaja. "Pohjois-Karjala -videolla kuoro leikittelee niin musiikillisesti kuin kuvallisesti maaseudun ja maskuliinisuuden kuvastoilla, peittelemättä yksilöiden rosoisuutta", tiedote kuvaa.

Akseli Gallen-Kallela oli yksi Kalevalaseuran perustajajäsenistä. Hänen elämäntyötään kunnioittava palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Se jaetaan joka kolmas vuosi taiteilijalle, joka on laajentanut, uudistanut tai kyseenalaistanut visuaalisten taiteiden ilmaisukieltä.

Alun perin molemmat palkinnot oli tarkoitus jakaa perjantaina Suomen Kirjallisuuden Seuran kanssa (SKS) pidettävässä Sammon arvoitus -verkkotapahtumassa, josta painettu MT:kin tänään virheellisesti kertoo.

Se kuitenkin peruttiin koronatilanteen heikentymisen vuoksi.

Kalavalanpäivän perinteisiin on kuulunut laskea seppele kansalliseepoksen tallentajan Elias Lönnrotin patsaalle Helsingissä. Tänä vuonna tapahtumaa voi seurata virtuaalisesti Youtubesta Kalevalaseuran tililtä.

Veli Granön palkitsemisperusteet kokonaisuudessaan

