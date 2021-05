Henna Viljasen tähtäimessä näkyvät ensin Kroatian EM-kisat ja sitten Tokio – henkinen kantti ratkaisee paljon: "Olen edelleen kova jännittämään", ampuja myöntää videolla

Pasi Leino

Henna Viljanen tähtää toukokuun viime päivinä alkaviin EM-kisoihin mielessä pääsy finaaliin, missä onnistuminen voisi parhaillaan tuoda myös lipun Tokioon. "Saatan olla lähellä finaalia onnistuessani. Tiedän, että siellä on todella kovatasoisia ampujia. Päätavoite on keskittyä vain omaan suoritukseen."

EM-kisoihin tämän kuun lopulla lähtevä kivääriampuja Henna Viljanen joutuu ennakoimaan kisareissuaan ja hoitamaan työt vaiheeseen, joka mahdollistaa keskittymisen kilpailusuorituksiin.

Viljanen on silti aiempaan verrattuna nyt todella tyytyväinen. Hän on työskennellyt marraskuusta Turun Jyryn harrastepäällikkönä ja vuodenvaihteesta lisäksi turkulaisten urheiluseurojen yhteisessä lasten monilajihankkeessa koordinaattorina.

"Pystyn itse määrittämään työajat, yhteensä 25 tuntia viikossa, sopiviksi harjoittelemiseen. Se on huippujuttu."

Lisäksi hän tekee yhtenä viikonloppuna kuukaudessa töitä urheiluliike XXL:ssä eräosastolla.

"Teen työtä, josta tykkään tosi paljon. Se on loistavaa vastapainoa urheilulle ja sopii siksi varsinkin mun mielelle", liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut nainen kuvaa.

"Onhan se helpottanut, että on säännölliset tulot kuukausittain. Aina ei ole ollut."

Mäntsälässä varttunut Viljanen muutti vajaa neljä vuotta sitten Turkuun, koska siellä harjoittelee useita kivääriampujia Turun seudun urheiluakatemiassa.

"Päivittäisharjoittelut eivät maksa mitään ja meillä on oma fysiikkavalmentaja. Hän on räätälöinyt meidän fysiikkavalmennukset niin, että ne tukevat lajia."

Suomen ampumaurheiluliiton tuki riittää "just ja just" kattamaan yhden vuoden monista ulkomaan kisareissuista. Oleellinen sen sijaan on patruunatuki, jonka ansiosta patruunat ovat sponsoroituja.

"Lisäksi mulla on muutamia yhteistyökumppaneita. Saan heidän tuotteista tai palveluista alennusta", Viljanen kertoo.

Kotimaan ampujien kärjen joukossa malli, että tehdään töitä tai opiskellaan urheilun ohessa, on sääntö. Vähän poikkeavat vain muutama Puolustusvoimien liikunta-aliupseerina työskentelevää, joilla ammunta on myös osa työtä.

Viljasen valmentajat, olympiavoittaja Juha Hirvi ja Suomen ampumaurheiluliitossa nuoria valmentava Ari Mäkelä, työskentelevät valmennettavansa kanssa korvauksetta.

Varsinaiseen harjoitteluun kuluu viikossa keskimäärin noin 20 tuntia. Leireillä määrä on selvästi enemmän, ja näin kisojen lähestyessä vähän kevennetään ja vähennetään.

Ammunnan lisäksi ohjelmaan kuuluvat fysiikkatreeni ja psyykkinen valmennus.

Fysiikkavalmennukseen kuuluu viikossa kolme harjoitusta: kuntosali, keskivartalotreeni sekä toiminnallinen kuntopiiriharjoitus. "Harjoitusten pääteemoina ovat liikkuvuus, tasapaino, kehonhallinta sekä keskivartalo, jotka ovat todella tärkeitä ominaisuuksia ampujalle", Henna kuvaa.

Ajallisesti eniten kuluu lajitreeniin. Viikossa saattaa kertyä reilu tuhatkin laukausta. Kevyemmässä kohtaa ohjelmaa kuten kisoja edeltävällä viikolla laukauksia tulee 300–400.

Vuosiohjelmaan on rakennettu myös ammunnan osalta kokonaan lepoviikkoja.

Ammunta on laji, jossa mentaaliharjoittelulla on hyvin tärkeä rooli.

"Olen edelleen kova jännittämään. Mutta sitä on parin vuoden ajan treenattu mentaalivalmentaja Hanna Pitkäsen kanssa tosi paljon. Koen, että olen ottanut sillä puolella valtavan harppauksen", Henna Viljanen kiittää.

Pitkänen on ollut itse urheiluampuja. "Hän ymmärtää, mitä tarkoitan, kun puhun kilpailutilanteista. Olen ollut tosi tyytyväinen yhteistyöhön."

Harjoitteita tehdään paitsi pitkin vuotta aina ennen kilpailua. "Pääsen kuuntelemalla harjoitustallenteen omaan keskittyneeseen tilaan. Vaikka mua jännittää, se ei haittaa."

Viljanen arvioi hyväksi puolekseen sen, että epäonnistumisten jälkeen hän yrittää löytää kilpailutilanteesta myös ne asiat, jotka menivät hyvin. "Siellä on aina jotain pieniä asioita, jotka ovat olleet myös hyvin. Käyn ne tarkasti mielessäni läpi."



Ammunnassa voi kehittyä ja myös kilpailla huipulla pitkään.

"Tavallaan ei voi olla koskaan tarpeeksi hyvä vaan aina voi parantaa. Kun näkee omaa kehitystään, se ruokkii motivaatiota ja innostusta", Henna Viljanen kuvaa.

Pitkän tähtäimen tavoite on asetettu vuoden 2024 olympialaisiin Pariisissa.

"Sitä ennen ensi vuoden MM-kisoissa menestyminen on tärkeää. Näkisi suuntaa kohti olympialaisia."

Viljanen harjoittelee sekä pienois- että ilmakiväärillä. Pari vuotta sitten ohjelmaan tuli mukaan myös 300 metrin kivääriammunta, jota pienoiskivääriharjoittelu tukee.

Kroatiaan ensimmäisiin aikuisten EM-kisoihinsa Viljanen lähtee ampumaan pienoiskivääriä ja 300 metrin kivääriä. Molemmissa asentokisassa ammutaan 40 laukauksen sarjat polvelta, pystystä ja makuulta sekä erikseen käydään makuukilpailu 60 laukauksella.

Suomalaisnaisia on pienoiskiväärissä kolme ja he osallistuvat myös joukkuekisaan.

EM-kisoihin Viljanen suuntaa innostuneena päästäkseen näyttämään osaamisensa tason. Kun koronavuosi peruutti tai siirsi kilpailuja on kertynyt pitkän aikaa harjoittelua.

Hän tähtää samalla myös olympialaisiin, joihin on vielä mahdollista lunastaa yksi paikka.

"Vaatii kyllä todella hyvän onnistumisen, mutta ei se varmasti mahdotonta ole."

Suomalaisampujista useammalla on sama tilanne. Näyttöjä on, mutta onnistuminen Kroatiassa painaa paljon – etenkin kun välissä ei ole ollut kansainvälisiä koitoksia.

EM-finaaliin pääsee kahdeksan parasta.

"Saatan olla lähellä finaalia onnistuessani. Tiedän, että siellä on todella kovatasoisia ampujia. Päätavoite on keskittyä vain omaan suoritukseen."

Nuorten sarjan arvokisoista alkaen Henna Viljanen on ottanut asenteen, että jokainen kisa on yksi muiden joukossa. "Aina tarvitaan samanlainen, hyvä suoritus."

Juniorina hän on ollut EM-mitaleilla joukkuekisassa. Isoimpiin onnistumisiin kuuluu nuorten maailmancup-sarja, josta irtosi myös osakisan voitto.



Ammunta valikoitui Hennan lajiksi, koska perheessä on harrastettu metsästystä kahdessa polvessa taaksepäin.

"Aloitin kymmenvuotiaana, kun isä oli nähnyt ampumakoulusta mainoksen. Lähdin kokeilemaan ja sille tielle olen jäänyt."

Koulussa aloitti samaan aikaan Jenna Kuisma, joka on EM-kisassakin joukkuekaveri.

"Meillä oli tosi hyvä porukka. Sillä oli tärkeä osa, että innostuin. Olemme ystäviä ja kilpailleet yhdessä koko ajan. Se on osaltaan vienyt eteenpäin."

Viljanen on aina urheillut monipuolisesti: ratsastusta, karatea ja yleisurheilua tuli kokeiltua nuorempana. Nykyisin hän on harrastuksekseen kilpaillut lyhyemmillä matkoilla triatlonissa.

Vanhempien ja isovanhempien tuki – niin taloudellinen kuin henkinen kannustus – on Viljaselle keskeisessä roolissa.

"Se on auttanut mua tosi paljon. Varmasti kaikilla ei ole sellaista tilannetta", nuorten urheiluharrastusten kanssa työtään tekevä nainen muistuttaa.

Jos olisi enemmän varoja käytettävissä, ampuja pääsisi enemmän hakemaan vastusta kansainvälisille leireille ja kilpailemaan.

"Kisoja on aika lailla ympäri vuoden, mutta Suomessa alkukeväästä on kylmää ampua ulkona. Meillä on tässä kohtaa ollut yleensä ulkomaan leiri. Nyt sitä ei edes suunniteltu", hän toteaa koronaan viitaten.

Paremmat rahkeet tasaisivat eroa kovimpiin kilpakumppaneihin.

"Aika monessa maassa ammunnassa kilpailevat ovat töissä puolustusvoimilla. Se mahdollistaa harjoittelun aika hyvin."

Nykyinen kuvio on siis kuitenkin kutakuinkin optimaalinen, kun työ ja harjoittelu on sovitettavissa joustavasti yhteen.

Henna Viljanen haluaa kouluttautua pidemmälle liikunta-alalla. "Nyt tähän ei kumminkaan voi ottaa lisäksi opiskelua. Se on sitten myöhemmässä vaiheessa, kun on riittävästi aikaa."

Videolla Henna Viljanen kertoo enemmän henkisestä harjoittelusta ja taustastaan.



