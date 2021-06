Vappu Pimiää korpeaa, kun suomalaisen ruuan arvoa ei ymmärretä – pitkiä teurastusmatkoja hän pitää suurena epäkohtana: "Yritän aina lobata asiaa, kun tapaan poliitikkoja"

Maajussille morsian -ohjelmassa on vieraillut vuosien varrella persoonia laidasta laitaan. "Suurin osa maajusseista on ollut fiksuja ja filmaattisia, ja mukaan on mahtunut myös muutamia kylähulluja", Vappu Pimiä kertoo.