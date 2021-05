Maajussi Patrik Nummela etsii menevää morsianta, joka pitää myös huushollin puhtaana – "Minä en halua vain nyhjätä kumppanin kanssa kahdestaan kotona"

Kimmo Haimi

Pienen suostuttelun jälkeen Patti Nummela päätti lähteä kokeilemaan, löytyisikö sopiva kumppani Maajussille morsian -ohjelman kautta. Räväkkä ja puhelias maajussi viihtyy myös poikamiehenä, joten mitään paineita hän ei ota.

Patrik Nummela luuli, että kyseessä on väärä numero, kun Maajussille morsian -ohjelmasta soitettiin. Pikkusisko ja setä olivat ilmoittaneet parikymppisen orimattilalaisen tositelevisiosarjan 14. tuotantokaudelle. Ohjelma nähdään televisiossa MTV3:lla syksyllä.

Pienen suostuttelun jälkeen Nummela päätti lähteä kokeilemaan, löytyisikö sopiva kumppani ohjelman kautta. Räväkkä ja puhelias maajussi viihtyy myös poikamiehenä, joten mitään paineita hän ei ota.

"Etsinnässä on sosiaalinen, heittäytyvä, huumorintajuinen ja hyvännäköinen nainen."

Patrik Nummela pyörittää noin 70 hehtaarin viljatilaa Orimattilan Pennalassa isänsä Matin kanssa. Pelkkä maatalous ei enää elätä, joten iso osa tuloista tulee koneurakoinnista.

Patrik asuu nykyään omillaan isovanhempiensa vanhassa talossa. Pihapiirissä on kuitenkin vilinää, sillä isä, äiti, sisko ja serkut käyvät tiheästi kylässä. Tyttöystävän on ymmärrettävä, että kaverit ovat tärkeitä nuorelle miehelle.

"Pojat välillä soittavat, että tänään on Suomen peli, tule saunomaan, grillaamaan makkaraa ja juomaan kaljaa. Minä en halua vain nyhjätä kumppanin kanssa kahdestaan kotona", Patrik Nummela sanoo.

Viljelijä etsii suunnilleen itsensä ikäistä nuorta naista. Patrik ei rupea vauvanvaippoja vielä vaihtamaan, joten synnyttäneiden naisten ei kannata kosiokirjeitä lähetellä. Kaupunkilainenkin nainen kelpaa, kunhan hän on työteliäs.

"En elätä tyttöä, joka makaa sängyssä puoleen päivään ja katsoo vain telkkaria", Patrik asettaa ehdoksi.

Vieressä istuva äiti, ammunnan olympiavoittaja, Satu Mäkelä-Nummela sanoo, että tytön olisi hyvä olla maanläheinen ja tottunut kotiaskareiden hoitoon.

"Kun Pate on noin nuori, niin eihän se tyttölapsikaan ole vielä hirveästi kerinnyt. Esittelyjakson nähneet työkaverini ovat jo kehuneet, että ´sullahan on reipas poika´. Huumorilla pääsee pitkälle."

Satu Mäkelä-Nummela katsoi Maajussille morsian -kauden kevään esittelyjakson kummipoikansa Juhon kanssa Espanjassa.

"Ai kun me naurettiin. Tämä Patekin oli televisiossa kankeana kuin jääpuikko. Normaali huulenheitto hyytyi televisiokameroiden myötä", äiti kertoo hymyillen.

Kaikki Nummelan perheen jäsenet ovat kovia ampumaurheilijoita. Satu Mäkelä-Nummela on mukana kesällä Tokiossa jo neljänsissä olympialaisissaan, puoliso Matti Nummela on osallistunut kesäkisoihin kolmesti vuosina 1984, 1988 ja 1992.

Myös jälkikasvu tähtää tulevaisuudessa olympialaisiin. Patrik ampui vuonna 2019 nuorten MM-joukkuehopeaa ja sisko Sara Nummela on onnistunut jo päihittämään äitinsäkin SM-kisoissa.

Patrik Nummela arvelee, että Pariisin vuoden 2024 olympialaiset tulevat hänelle liian nopeasti. Realistisempi tavoite on Los Angelesin kesäkisat 2028.

Koronaepidemian, peltojen lisäämisen ja isojen tieurakoiden vuoksi, ammuntamäärät ovat jääneet tänä talvena pieniksi. Varusmiespalveluksen hän kävi viime vuonna urheilukoulussa.

"Kun isä on käynyt kolmet olympialaiset ja äiti kohta neljät, niin luohan se meille siskon kanssa painetta kisoihin pääsystä. Olimme jo pienenä koko perhe mukana äidin ulkomaanleireillä", Patrik kertoo.

Yksi hienoin juttu huippu-urheilussa on Nummelan mukaan tutustuminen kiinnostaviin ihmisiin. Esimerkiksi nastolalainen formulatähti Valtteri Bottas on vieraillut muutaman kerran Orimattilan ampumaradalla. Bottaksen tapaamisen jälkeen Patrik on seurannut F1-kisoja entistä intohimoisemmin.

"Suoraan sanottuna katson televisiosta mieluummin formulaa kuin ammuntaa. Me paukuttelemme vähän pyssyllä kiekkoja, mutta harva kaveri pystyy ajamaan mutkaan 300 kilometrin tuntinopeudella, eikä auto lähde lapasesta."

Morsianehdokkaista joku onnekas saattaa päästä testaamaan trap-ammuntaa Orimattilan radalla Patrikin opastuksella.

Kimmo Haimi

Kaikki Nummelan perheen jäsenet ovat kovia ampumaurheilijoita. Tässä kuvassa Patrik Nummela poseeraa äitinsä trapin olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummelan kanssa.

Nummelan tila on vielä isä-Matin nimissä ja sukupolvenvaihdoksen aika tulee myöhemmin. Orimattilan Pennalassa kasvatetaan vehnää, ohraa, kauraa, hernettä, perunaa ja uutena lajikkeena kuminaa.

Ympärivuotiseen koneurakointiin kuuluu muun muassa lumenajoa, aurausta, niittoa ja hiekanpoistoa.

"Viljely rahoitetaan nykyään käytännössä koneurakoinnilla. Eihän se ole mikään harrastus, joka ei kaikkia rahoja vie. Sellaista tämä maatalous välillä on", Patrik Nummela sanoo.

Hän kummastelee, miten kaupassa ruuan hinta vain nousee, mutta korotuksesta ei jää mitään viljelijän käteen. Rahan on pakko mennä kauppiaan taskuun.

"Tuottajalle vaan kiitoksia", Patrik tuhahtaa.

Tulevan morsiamen on käytävä kodin ulkopuolella töissä, pieni tila ei millään elätä kahta ihmistä. Se on varmaa, että Patrik ei halua ruveta kasvattamaan eläimiä. Sitova kotieläintalous tekisi esimerkiksi ulkomaan reissut ammuntakisoihin mahdottomaksi.

"Tänne ei tule lampaita, sikoja, lehmiä tai hevosia. Koira käy ja kissa on siinä rajoilla. Siskolla on jo kaksi saksanseisojaa ja yksi keskikokoinen villakoira."

Kimmo Haimi

Patrik Nummela arvelee, että Pariisin vuoden 2024 olympialaiset tulevat hänelle liian nopeasti. Realistisempi tavoite on Los Angelesin kesäkisat 2028.

Hiihtäminen, veneily ja mökkeily voisivat ainakin olla ajanvietteitä, joita Patrik Nummela haluaisi kumppanin kanssa harrastaa. Rakkauteen ensi silmäyksellä orimattilalainen maajussi ei usko, mutta ihastuminen voi tapahtua nopeasti.

Nuori mies myöntää, että hän ei ole juuri ruuanlaittoa tai muita kotitöitä harjoitellut. Patrik Nummelan mielestä esimerkiksi imurointivuoroja on turha jakaa tasan mekaanisesti. Kiireisinä aikoina viljelijän työpäivät saattavat venyä 20-tuntisiksi, hän muistuttaa.

"Jos se morsian edes huushollin siivoaisi, jotta äidin ei tarvitse", Satu Mäkelä Nummela hymähtää.

"Tyttö saa olla räjähtävä persoona, mutta ei sellainen kuin mun äiti ja sisko", Patrik kuittaa.

Kimmo Haimi

Satu Mäkelä-Nummela sanoo, että tytön olisi hyvä olla maanläheinen ja tottunut kotiaskareiden hoitoon. "Jos se morsian edes huushollin siivoaisi, jotta äidin ei tarvitse."

