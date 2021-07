Suvi Mähönen muutti Espoosta koirien ja hevosten keskelle pikkukylään Lappiin

Jouni Porsanger

Husky Nunas ja muut koirat sekä hevoset pitävät Laenlammen tilan emännän Suvi Mähösen kiireisenä.

"En olisi pari vuotta sitten tiennyt, että Lapissa tulen asumaan ja pyörittämään omaa matkailualan yritystä", kertoo 21-vuotias Suvi Mähönen Tiaisen kylästä Rovaniemeltä.

Lappiin Mähönen muutti muutama vuosi sitten retkeilyn ja valokuvauksen perässä töihin. Sittemmin hän opiskeli luonto-ohjaajaksi, liiketaloutta ja nyt käynnissä on ratsastuksenohjaajan koulutus.

Lapista löytyi myös kumppani Valtteri Männikkö. Hänkään ei tosin ole pohjoisesta kotoisin, vaan muuttanut Turusta. Molempien haaveissa oli kuitenkin löytää tila, jossa voisi pitää hevosia.

Hakuehtona oli maksimissaan 50 kilometriä Rovaniemen keskustasta. Ahkeran etsinnän jälkeen pariskunta löysikin sopivan tilan Tiaisesta.

"Sitten muutettiin tänne maaseutua elävöittämään."

Suvi Mähönen

Syntynyt vuonna 2000.Kotoisin Espoosta, mutta asunut välissä myös Turussa ennen Tiaiseen muuttoa.Opiskellut luonto-ohjaajaksi, liiketaloutta ja nyt käynnissä on ratsastuksenohjaajan tutkinto.Laenlammen tilalla on haastatteluhetkellä kuusi hevosta ja viisi koiraa. Seitsemäs hevonen on muuttamassa piakkoin.

Mähönen myöntää olleensa aina yrittäjähenkinen. Hän on työskennellyt muun muassa valokuvaajana ja polttopiirtänyt kuksia.

"Entinen pomo sitten kyseli, että mitä te olette sillä farmilla ajatelleet ruveta tekemään. Siitä meni noin kahdeksan viikkoa, että sen hevoset muutti tänne meille."

Tilallaan Mähönen järjestää pääasiassa ratsastusretkiä ja erilaisia leirejä. Hän vie muun muassa turisteja ja aloittelevia ratsastajia eripituisille vaelluksille lähialueelle.

Tällä hetkellä pariskunta pyörittää yritystä kahdestaan, mutta jossain vaiheessa voi tulla eteen tarve palkata myös ulkopuolista apua.

"Suuret on suunnitelmat", Mäjönen naurahtaa.

Epäilijöitäkin on tullut vastaan, vaikka he ovatkin olleet pieni vähemmistö. Pääosin suhtautuminen maallemuuttoon ja yrityksen perustamiseen on ollut kannustavaa.

"Mulle on sanottu, että on ihan pähkähullua perustaa matkailuyritys maaseudulle ja vielä keskellä koronaa, mutta niin vain onnistuttiin siinä!"

Jouni Porsanger

Suvi Mähösen päivät kuluvat asiakastapaamisten ja retkien vetämisen lisäksi sosiaalisen median tekoon ja viestintään. Kumppani Valtteri Männikkö käy töissä tilan ulkopuolella.

"Kaikki on ollut aika hetken mielijohteesta, vaikka pitkään se idea onkin ehkä kytenyt pinnan alla. Mitään suurta tavoitetta ja maalia ei kuitenkaan koskaan ole ollut", yrittäjä summaa ajatuksiaan.

Lapsena Mähönen suunnitteli tulevaisuudessa perustavansa kotieläinpihan. Ihan sitä ei vielä ole, vaikka pihapiirissä elääkin tällä hetkellä kuusi hevosta, seitsemäs on haastatteluhetkellä tulossa, viisi koiraa ja lampaiden hankkiminen on harkinnassa.

Tällä hetkellä haaveissa on kasvattaa omalla tilalla suomenhevosia.

"Ei tässä ole mikään kiire täältä pois", hän toteaa.

Koska kyseessä on vanha talo, josta löytyy loputtomasti remontoitavaa, ei tilan miljöö ole kiiltokuvamainen. Rosoisuus ja itse tekeminen kuitenkin vetoaa asiakkaisiin.

"Monet vierailijat on todenneet, että tuntuu kuin kotiin tulisi."

Erilaisten asiakaskohtaamisten lisäksi suuri osa päivästä kuluu myös markkinointiin ja sosiaalisen median tekemiseen.

Laenlammen tilalla on esimerkiksi videopalvelu Tiktokissa yli 15 000 seuraajaa. Myös Instagramin puolella kiinnostus maallemuuttoon ja Lapissa asumiseen on ollut huomattavaa.

"Pidän valtavan tärkeänä kertoa, että täälläkin voi elää."

Mähönen jakaa sosiaalisessa mediassa arkea hevosten ja koirien kanssa sekä erilaisten korjaustöiden ja rakennusprojektien parissa.

Kun pariskunta muutti Tiaiseen, tilalla ei ollut valmiina minkäänlaista tallia, vaan hevosille rakennettiin tilat vanhaan autotalliin. Aitauskin tehtiin laittamalla sähkölankaa puiden väliin.

"Ollaan pyritty hevosille mahdollisimman luonnonmukaiseen elämään niin, että niillä on esimerkiksi vapaa heinä ja ne asuu osin koneellisesti hoidettavassa pihatossa. Vedet puolestaan on isossa säiliössä, joita ei tarvitse olla joka päivä täyttämässä."

Jouni Porsanger

Entinen ravihevonen Poika on pääsemässä verestämään kilpailumuistoja.

Sosiaalisessa mediassa Mähönen haluaa tuoda esiin erilaista hevosenpitoa. Hevosia ei välttämättä tarvitse kääriä loimiin ja suojella kuin rikkoutuvaa posliiniesinettä. Ratsastaa voi myös polkujen ulkopuolella.

Heillä hevoset ovat tottuneet kulkemaan erilaisissa maastoissa ja aitauskin on rinteessä, jossa tulee jatkuvasti käveltyä ylösalas.

Muutama viikko sitten Mähönen kävi ensimmäistä kertaa elämässään raveissa. Nyt voi olla, että ravikärpänen on puraissut pahemman kerran.

Tilalla asuva Poika, viralliselta nimeltään Järvsö Expressen, on entinen ravihevonen, joka on aikoinaan juossut 7 lähdön voittoputken. Kisaoikeutta olisi vielä vuosi jäljellä, joten raviradalle vienti on suunnitteilla.

Muutto pieneen kylään Rovaniemen ja Sodankylän rajalle ei lopulta ollut kovin suuri shokki.

Alkuun Mähösellä tosin kesti hetki totutella siihen, että oveen ei koputeta, vaan postipaketin tuoja voi marssia suoraan eteiseen ja huudella onko ketään kotona.

"Olihan siinä myös opettelemista, että kauppaan ei voi noin vaan mennä eikä kotiin voi tilata kebabia, vaan jos sitä haluaa, se täytyy itse tehdä. Nyt se tuntuu kuitenkin jo ihan luonnolliselta", hän kertoo.

Pieneen kyläyhteisöön muuttajat on kuitenkin otettu lämpimästi vastaan, vaikka ikätovereita Tiaisen kylällä ei olekaan.

Ainoa huono puoli, mitä Mähönen keksii kaukana kaikesta asumisessa, on erikoistuotteiden saatavuus. Nyt pitäisi hankkia uudet ratsastussaappaat, mutta sopivaa liikettä ei kovin läheltä löydy. Luultavasti saapaskaupoille pääsee vasta seuraavalla kerralla, kun lähtee etelään perhettä tapaamaan.

Sen Mähönen on kuitenkin huomannut, että vierailut pääkaupunkiseudulle ja kaupunkiin ovat yllättävän kuormittavia.

"Huomaa aina niiden jälkeen, että kyllä se ihmismäärä ympärillä väsyttää. Täällä kun on tottunut rauhaan ja siihen ettei ole ihmisiä."

Jouni Porsanger

Mähönen kokee, että muuttajat on otettu lämpimästi vastaan pieneen kyläyhteisöön eikä ikätovereiden puute kylällä ole haitannut.