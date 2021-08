Torille sulavat jääpylväät muistuttavat, että ilmastonmuutos uhkaa myös Suomen rannikkokaupunkeja Oulusta Kotkaan

Kuvatoimisto Kuvio

Havainnekuva Helsingin Kansalaistorilta.

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden toteuttama ilmastonmuutosta tarkasteleva taideteos I.C.E. - Indisputable Case of Emergency on nähtävissä Helsingin Kansalaistorilla 6.–15. elokuuta. Teoksen sulavat jääpylväät muistuttavat ilmastonmuutoksen vaaroista ja aukiolle valuva vesi jatkuvasti nousevasta merenpinnasta.

Nouseva merenpinta uhkaa hukuttaa useita rannikkokaupunkeja vuosiin 2050 ja 2100 mennessä, ympäristöpääkaupunki Lahden tiedotteessa kerrotaan. Maailmanlaajuinen ongelma ei kosketa vain kaukaisia paikkoja, vaan myös kotimaan rannikkokaupunkeja Oulusta Kotkaan.

Maassa olevan infografiikan avulla katsojat voivat nähdä, mitä kaupunkeja ilmastonmuutos ensimmäisenä uhkaa.

Taideteoksen taustalla soi säveltäjä Cecilia Damströmin uuden musiikkiteoksen ensiesitys, jonka Sinfonia Lahti esittää. Rauhaisasta harpunsoitosta alkavan teoksen harmonia yltyy 10-minuuttisessa teoksessa hyytäviksi riitasoinnuiksi ja rytmi pauhaa intensiivisenä.

"Teokseni kertoo, kuinka ilmaston lämpeneminen ja ekosysteemien romahtaminen uhkaavat tuhota vuosikausia seisseet jäätiköt. Teoksessa maapallon sydän taistelee olemassaolostaan ja lopulta hälytyssignaalien soidessa tapahtumien kulku kääntyy takaisin hetkeen, jolloin voimme vielä vaikuttaa maapallon hyvinvointiin, kertoo säveltäjä Cecilia Damström.

Taideteos on osa Lahden ympäristöpääkaupunkivuotta. Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen uskoo, että ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ratkaistaan joukkovoimalla. Hänen mukaansa ilmastolla on kiistämätön hätätila.

"Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä on merkittävä: valtaosa eurooppalaisista asuu keskikokoisissa kaupungeissa. Lahti näyttää ympäristöpääkaupunkina esimerkkiä kohti kestävämpää tulevaisuutta leikkaamalla päästöjä energiatuotannon, liikenteen, asumisen ja muun kulutuksen kautta saavuttaakseen vuoden 2025 hiilineutraaliustavoitteensa", Pekka Timonen sanoo.

Teoskokonaisuuden suunnittelusta on vastannut Erkko Aarti toimistonsa AOR arkkitehtien kanssa. Teoksen puupaviljongin on rakentanut lahtelainen Ebonia Design, jäärakentamisesta on vastannut Snowhow Oy ja infografiikan on suunnittelut viestintätoimisto TBWA.