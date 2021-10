"Olen kiitollinen syövälle – se on parasta, mitä minulle on tapahtunut"

Kari Salonen

Tytti Peltoniemi yhdistää ja kokeilee eri tekniikoita. Tässä on jaettu huopaloimi kahtia. Kutomiseen käytetään useita lankoja ja suuntaa vaihtava sahakuvio syntyy poljinten järjestystä muuttaen.

BBCC. (Britannian pääministeri) Boris (Johnson), Brexit, Syöpä (Cancer) ja Covid19.

20 vuotta ulkomailla asunut, opiskellut ja työskennellyt Tytti Peltoniemi päätti vuosi sitten kesällä palata kotimaahan.

"Nyt kun katsoo tilannetta, lähdin kuin viimeisellä veneellä. Britanniassa on 1970-luvun pula-ajan meininki."

Uutiset vahvistavat asian: polttoainetta jonotetaan tuntitolkulla, Euroopan toiseksi suurimmassa taloudessa kaupan tiskit ammottavat tyhjinä hamstrauksen ja toimitusvaikeuksien vuoksi.

Peltoniemi piti pääasiassa sisustukseen ja lahjatavaroihin sekä muihin erikoistuotteisiin keskittynyttä, kaksikerroksista kauppaa Aberdeenissä Skotlannin itärannikolla.

Kaupunki on brittien öljy- ja kaasukaupan keskus ja 11 vuoden jälkeen bisnes sujui hyvin.

Pari vuotta aiemmin Peltoniemi oli lisäksi perustanut avopuolisonsa kanssa herkkukaupan kotikylän tyhjäksi jääneeseen kiinteistöön Aberdeenin ulkopuolelle.

Brexit alkoi vaikuttaa liiketoimintaan heti, kun Johnsonin konservatiivihallitus oli ilmoittanut, että Britannia eroaa.

"Ulkomaiset toimittajat niin Euroopasta kuin Yhdysvalloista reagoivat. Tuli toimitus- ja postituslisiä ja minimitilaukset nousivat moninkertaisiksi."

Kun päälle tuli syöpädiagnoosi kaksi vuotta sitten ja sytostaattihoitojen ollessa meneillään iski koronavirus, yrittäjä joutui itse täysin eristyksiin. Tuli pysähdys.

Peltoniemi lopetti sisustussuunnittelutyöt. Myymälä myytiin tyhjäksi, sillä ostajan löytäminen liiketoiminnalle olisi ollut hyvin vaikeaa brexitin muutettua kustannusrakennetta ratkaisevasti.

Taustalla oli myös poliittinen ilmasto. Itsenäisyys jakaa skotteja edelleen yhtä lailla kuin vuonna 2014, jolloin kansanäänestys meni lähes tasan. Lisäksi muodollinen päätäntävalta skottien erosta on Britannian parlamentilla.

"Skotlannin tilanne on epätoivoinen Westminsterin edessä. Ilman että Skotlanti itsenäistyy, asiat eivät parane", Peltoniemi uskoo.

"Se on surullista. Ihmiset ovat samantyyppisiä ja luonnossa on paljon samoja piirteitä kuin Pohjoismaissa. Skotlannin pitäisi saada itsenäisyytensä."

Tytti Peltoniemi on ehtinyt aikuisiällään paljon. Opiskelut kotimaassa lukion jälkeen eivät auttaneet löytämään omaa alaa. Hän lähti parikymppisenä Britanniaan au pairiksi opiskelemaan kieltä.

Valmistuttuaan Manchesterin yliopistosta muotisuunnittelun kandidaatiksi Peltoniemi suunnitteli ja ompeli oman brändin alla tilaustyönä yksilöllisiä laukkuja yhteensä lähes 10 vuotta. Ensin hänen yhden naisen pajansa pyöri Amsterdamissa Hollannissa, sitten Skotlannin Aberdeenissä.

Aberdeeniin hän perusti rinnalle kaupan. Se osoittautui jälkikäteen katsoen pelastukseksi. Tuli ero ja suunnittelija jäi ulkomaalaisena tyhjän päälle, vailla asuntoa ja riittävän tasaisia tuloja.

"Oli pakko keskittyä kauppaan. Ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä laukkuja. Myin sydänsuruisena kaikki koneet ja isäni käsin tekemän kaavanpiirtopöydänkin."

Peltoniemi puski sillä suomalaisella sisulla. Myymälä kasvoi ja hän alkoi saada kyselyjä sisustuksen suunnitteluun. Syntyi toimisto, jolla oli sekä yksityisiä kotien että erilaisten liiketilojen projekteja.

Kotikylässä Aberdeenin länsipuolella tyhjeni kyläkauppa. Avopuoliso osoitti myös periksiantamattomuutta. Hän buukkasi näytön kaupalle ja Peltoniemi oli myyty. Syntyi herkkupuoti, joka on myös kyläkauppa ja -kahvila.

"Se oli aivan upea tila. Nyt kun katson taaksepäin, se oli upein liikeidea ja onnistunein suunnitteluprojekteistani."

Kari Salonen

Kierrätettyjen ja ylijäämälankojen lisäksi suunnitteilla on käyttää materiaalina esimerkiksi käytettyjä tuotteita kuten kuvan keinutuolin peitto.

Palattuaan toipumaan kotimaahan vuosi sitten Tytti Peltoniemi löysi uudelleen luovan työn, kun hän opetteli kutomaan kangaspuilla Taitokeskuksessa. Syntyi mattoja, huopia ja pellavaa.

Viime viikonloppuna sulkeutui ensimmäinen oma näyttely, jonka töihin voi tutustua tämän jutun kuvien lisäksi Peltoniemen Instagram-tilillä. Mukana oli myös puuseppä Ville Sepin kanssa suunniteltuja sermejä, joissa yhdistyvät puu ja kudotut kankaat.

Peltoniemi kertoo olleensa näyttelyssä paikalla päivittäin, ja kävijöiden palaute oli kannustavaa.

Uusi yritysidea on hahmottunut. Huonekalujen suunnittelu jatkuu Sepin kanssa. Rinnalla Peltoniemi kutoo taidetekstiilejä. Ensimmäisenä on kuuden huovan sarja.

Peltoniemi on asunut kotimaahan palattuaan isänsä rakentamassa talossa Orivedellä. Hän tekee sen tiloihin väliaikaisen studion, kunnes Sepin kanssa löytyy sopiva tila yhteiselle verstaalle ja ateljeelle.

Yrityksensä tukijaloiksi Peltoniemi kaavailee myös sisustussuunnittelutöitä sekä pienimuotoista kurssitoimintaa.

"Kun luova puoli bisneksestä kuoli laukkuvalmistuksen lopetuksessa, nyt saan aloittaa uudelleen. Huomaan, että luova ajatteluni kehittyy koko ajan."

Peltoniemi käyttää töihinsä kierrätysmateriaaleja.

"Pohdin, olenko oikeutettu tuottamaan uutta tavaraa tähän maailmaan, johon tuutataan miljoonia teepaitoja joka päivä."

Sepin kanssa suunniteltu sermi on huonekalusarjan ensimmäinen osa. "Haluamme, että niistä tulee tulevaisuuden antiikkia. Jotain mitä kunnostetaan eikä vain kärrätä kaatopaikalle poltettavaksi."

Kari Salonen

Tytti Peltoniemi näkee syövän välttämättömänä pysähtymisenä. Se myös avasi mahdollisuuden palata luovaan työhön.

Tytti Peltoniemi on kiertänyt täyden kierroksen palattuaan juurilleen myös siinä mielessä, että hänen ensimmäinen opiskelupaikkansa lukion jälkeen oli Hämeenlinnassa Wetterhoffin kotiteollisuusopisto.

"Oma kärsimättömyys vei silloin voiton. Haluan nyt hiljentyä työn edessä, vaikka taloudellinen paine kuuluukin yrittäjyyteen."

Hän kertoo perehtyvänsä perinteisiin suomalaisiin käsityömalleihin ja valmistustekniikoihin sekä etsivänsä yhteistyötä eri käsityön taitajien kanssa.

"Tutkin sitä, mikä on käsityö- ja kulttuuriperinteemme jatkumo. Kun olin 20 vuotta pois Suomesta, huomaan, kuinka vähän tiedän suomalaisesta taiteesta ja arkkitehtuurista. Jostain syystä perinteet eivät minua nuorena kiinnostaneet", hän myöntää.

"Kaikki on outoa mutta viehättävällä tavalla tuttua. Suomalaisuudesta on avautunut ylisukupolven ulottuvaa turvallisuuden tunnetta – jotain, mitä en maailmalla asuessani tajunnut."

Kari Salonen

Yrittäjämielisenä Tytti Peltoniemi on jo laskenut, kuinka taidetekstiilien tuotannon saisi kannattamaan. Vohveliliinoihin on käytetty pienenä yksityiskohtana kultalankaa.

"Olen kiitollinen syövälle. Sitä ei kukaan usko, mutta se on parasta, mitä minulle on tapahtunut", Tytti Peltoniemi sanoo.

Diagnoosi syksyllä 2019 oli tavallaan huojennus. "Olin koko aikuisiän puskenut. Kuinka pitkälle voi oman ruumiinsa rääkätä. Pää kesti, elimistö ei."

Edeltävät viisi vuotta olivat kuluneet ilman lomia ja vapaita. Yrittäjä oli myös "suorittanut" terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa.

Naistenlehtien haastatteluissa syöpään liittyy kivuliaitten hoitojen lisäksi ahdistusta, jopa paniikkia. Peltoniemen kohdalla ahdistusta ei tullut missään vaiheessa.

Ensin hän kokeili itsepintaisesti "kaikki vaihtoehtoiset hoidot, mitä rahalla saa". Syöpä jatkoi etenemistään.

Oli pakko turvautua sytostaatteihin, jotka eivät Peltoniemelle kuitenkaan toimineet. Päälle tuli verenmyrkytys ja veritulppa. Teholla meni kaksi viikkoa. Lukeminen ei onnistunut lähimuistin sakattua.

"Yleensä sytostaattijakso on sairastuneelle järkyttävä koettelemus. Minulle se 18 viikkoa oli silti siihen asti elämäni onnellisinta aikaa. Kävelin metsässä. Tein terveellistä ruokaa. Nukuin kerrankin 8–9 tuntia yössä."

Tarvittiin leikkaus: rinnasta poistettiin kasvain sekä kaikki oikean käden ja kyljen imusolmukkeet. Kasvain oli tarttunut kiinni rintalastaan. Ei voitu arvioida, onko kaikki syöpäsolut onnistuttu poistamaan. Seurasi siis viisi viikkoa sädehoitoa.

Yritystoiminta oli ajettu Aberdeenissa alas, omaisuus pakattu konttiin. Peltoniemi käveli Suomen lennolle vuosi sitten syyskuussa.

Kari Salonen

Ville Sepin kanssa on suunnitteilla huonekaluja. Niistä ensimmäinen on tämä näyttelyyn mukaan ehtinyt sermien sarja.

Sytostaateista alkanut kuherruskuukausi jatkuu. Ilmiö on Peltoniemen mukaan ihan lääketieteellisesti todettu: vakavan sairauden jälkeen normaali arkikin tuntuu ihanalta.

"Olen ollut ihan hurmoksessa. Näin syksyn ensi kertaa, talven, kevään, kesän. Opettelin hiihtämään uudelleen, soutanutkaan en ollut koskaan. Minähän olin kouluajasta asti vain opiskellut ja aina tehnyt töitä."

Toipumisessa keskeinen rooli on ollut kutomisella. Peltoniemi havaitsi viime joulun alla kirjastossa kahden viikon kudontakortin Taitokeskuksen tiloihin Auvisen taloon.

Peltoniemi on löytänyt lääketieteen tutkimuksia, joissa on mitattu käsitöiden merkitystä terveyteen. Hyviä vaikutuksia on useita: syke rauhoittuu, verenpaine laskee, jopa immuniteetti voi kohentua. Päälle tulee hyvä ja levollinen mieli.

Kliseinen toteamus, että jokainen hetki on arvokas, pätee Tytti Peltoniemeen. Syöpä oli aggressiivisinta muotoa, ja hän käy yhä kontrollissa kolmen kuukauden välein.

"Kutominen oli ja on edelleen terapeuttista. Haluan, että se tulee jatkumaan toivottavasti loppuelämän."

"Minulle se edustaa myös uutta tapaa tehdä työtä."

Puhe pysähtyy hymähdykseen. "Niin, opeteltavaa riittää."

Luovuuden paloa ja uuden tekemisen intoa on opittava käyttämään sopivasti itseään säästäen.

Kari Salonen

"Tuntuu kuin olisin elänyt aiemmin tynnyrissä ja joku otti kannen pois. Kaiken näkee kuin ensi kertaa", Tytti Peltoniemi vertaa elämäänsä syövän jälkeen. Se tuottaa kokeiluja kuten tämä huopa. johon värit ja ideaa on haettu Akseli Gallen-Kallelan maalauksesta.

Tytti Peltoniemi