"Minusta syrjäseutu on positiivinen käsite" – kainuulainen vihreä vaikuttaja Silja Keränen kumoaa tietokirjassaan ennakkoluuloja maaseudusta ja pienistä kaupungeista

Silja Keräsen tietokirja kertoo, millaista elämä on maakuntien Suomessa ja mitä on kaupungistumisen taustalla. Keränen on kainuulainen vihreä vaikuttaja.