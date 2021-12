Ruotsalaisetkin pettyivät: Nobel-juhlallisuudet peruttu toista kertaa – juhla on ruotsalaisille kuin meille itsenäisyyspäivä

Joulukuun kymmenentenä koko Ruotsi on juhlinut Nobel-palkintoja, mutta koronapandemian takia tämäkin juhla on täytynyt perua. Juhlaa voi fiilistellä Nobel.museon näyttelyssä.

Riitta Mustonen

Nina Riccin puku oli kuningatar Silvian päällä vuonna 1995, kun kruununprinsessa Victoria oli 18-vuotiaana ensimmäistä kertaa juhlissa. Vuonna 2018 Victoria käytti juhlissa äitinsä pukua.

Alfred Nobelin kuolinpäivä 10. joulukuuta on ruotsalaisille suuri päivä: silloin Tukholmassa jaetaan Nobelin palkinnot. Palkintoja on neljä ja lisäksi Oslossa jaettava rauhanpalkinto.

Nobel-juhla Ruotsissa vastaa Suomen itsenäisyyspäiväjuhlaa siten, että juhla on televisioitu suorana lähetyksenä ja kansa on kokoontunut koteihin koko illaksi puoli yhteen asti yöllä seuraamaan juhlallisuuksia ja kenties pitämään myös omia juhlia.

Tilaisuus alkaa palkintojenjaolla kello 16.30 Tukholman konserttitalolla. Sieltä juhlaväli siirtyy kaupungintalolle, missä pidetään Nobel-illalliset. Normaaliaikaan illallisille on osallistunut 1 250 vierasta.

Juhla on akateeminen tilaisuus, jonne suuri osa vieraista kutsutaan tieteellisten ansioittensa perusteella. Palkitut saavat tuoda mukanaan muutaman vieraan, ja vain ministerit saavat kutsun virkansa puolesta. Isäntänä on Nobel-säätiö.

Osa vieraista maksaa illalliskortin, noin 300 euroa, mutta palkinnonsaajien osallistumisen kustantaa säätiö.

Illallisen menu pidetään salassa juhlaan asti. Sen valmistaa kaupungintalon kellariravintola ja sieltä voi myös tilata noin 200 euroa maksavan Nobel-illallisen haluamaltaan vuodelta.

Tuukka Ervasti

Nobel-museo sijaitsee Tukholman vanhassa kaupungissa Ruotsin Akatemian talossa lähellä kuninkaanlinnaa.

Koronapandemian takia Nobel-juhlat jouduttiin perumaan viime vuonna, ja ne on peruttu myös tänä vuonna. Tätä ennen juhlat on peruttu rauhanaikana vain neljästi.

Kuin lohdutuksena Nobel-museossa Tukholman vanhassa kaupungissa on ensimmäistä kertaa meneillään näyttely Nobel-juhlista, Juhlien juhla. Sinne voi mennä fiilistelemään juhlien tunnelmaa ja mittavia järjestelyjä. Museossa esitellään myös kaikki tähänastiset palkinnonsaajat, joita on Suomessakin viisi.

Nobel-juhlissa on frakkipakko, mikä naisille tarkoittaa pitkää iltapukua. Nähtävillä on upeita juhla-asuja, muun muassa Nina Riccin muotitalon kuningatar Silvialle vuonna 1995 suunnittelema puku, jota prinsessa Victoria käytti uudelleen vuonna 2018 ja herätti kierrätysasussaan suurta huomiota.

Tuukka Ervasti

Nobel-illallisilla halutaan tarjota Pohjoismaiden parhaita herkkuja. Osa raaka-aineista tilataan tuottajilta jo keväällä ennen kuin niitä on edes kasvatettu.

Pöydät plaseerataan käsin, mikä on varsinainen palapeli. Kuningasperhe on aina Nobel-juhlien kunniavieras. Nobel-säätiön puheenjohtaja on aina kuningattaren kavaljeeri ja kuninkaalla on vieressään joku palkinnonsaajista. Museossa on nähtävillä paikkakortit, joiden avulla plaseerausta sovitellaan.

Illallisen menu suunnitellaan parhaista pohjoismaisista raaka-aineista ja esillä on myös illallisen kattaus. Astiasto uusittiin vuonna 1991. Siihen kuuluu myös korkea samppanjalasi, mutta käytännön syistä juhlissa käytetään laakeaa dry martini -lasia, koska kuohuviinin kaataminen korkeaan lasiin veisi liikaa aikaa.

Vuoden 1991 jälkeen juhlista on tullut iso spektaakkeli väliohjelmineen. Mukaan pääsee myös opiskelijoita. He voivat ostaa 5 euron arvan, ja voittajat pääsevät osallistumaan juhlaan alehintaan.

Osakunnat järjestävät Nobel-jatkot eli yömyssyn juhlien jälkeen. Noin puolet juhlaväestä lähtee sinne, mutta mediaa ei sinne päästetä eikä siellä saa kuvata. Paikkakin on salainen.

Nobel-museo, Stortorget 2, Tukholma, avoinna to–su kello 11–17.

Nobel-museo

Tukholmassa on Nobelin valoviikot 4.–12.12. Silloin Nobel-juhlien juhlapaikka kaupungintalokin on valaistu samoin kuin monet muut rakennukset.