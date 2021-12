TV-vinkki: Lyhytelokuvan maailmassa todellisuus vinksahtaa, kun sitä katsoo salaperäisten lasien läpi

Simón Bergman

Markus Virpiön Nähdään tunnin kuluttua -lyhytelokuvassa (Yle Teema tiistai klo 22.45) tiiraillaan kiikareiden läpi tunnin päähän tulevaisuuteen. Kuvassa päähenkilöt Eveliina (Julia Lappalainen) ja Pete (Santeri Helinheimo Mäntylä).

Kansainvälistä lyhytelokuvapäivää vietetään 21.12. yhdeksättä kertaa 15 eri maassa.

Tempaukseen osallistuu koronatilanteen salliessa Suomessa useita elokuvateattereita, mutta TV:n äärelläkään tarjonnasta ei jää paitsi.

Yle näyttää päivän kunniaksi kattauksen kotimaisia ja ulkomaisia lyhytelokuvia kolmessa eri paketissa. Ensimmäiseen näytökseen on poimittu uusia kotimaisia elokuvia ja tekijöitä.

Käsikirjoittaja Antti Tuomisen ja ohjaaja Anssi Määtän Knock, knock kertoo juuri eronneesta Leilasta (Armi Toivanen), jonka asunnon seinän väliin putoaa aikamatkaaja James.

Markus Virpiön ohjaamassa Nähdään tunnin kuluttua -elokuvassa päähenkilö Eveliina (Julia Lappalainen) saa perinnöksi vanhat kiikarit, joilla näkee ajassa tunnin eteenpäin.

Erikoiset lasit on valjastettu tarinaan myös toiseen näytökseen kuuluvan Ilja Rautsin Night of the living dicksissä. Tässä lyhärissä lasit tekevät hirviömäisiä paljastuksia miehistä.

Toisen kattauksen teemana ovat kotimaiset ja pohjoismaiset lyhytelokuvat, jotka kauhistuttavat ja naurattavat.

Islantilainen Oscar-ehdokas Yes-people (Já-Fólkið) kertoo arjen sietämisestä.

Kuoleman odotusta (I väntan på döden) -elokuvassa isä kertoo pojalleen 40 vuotta pitämänsä salaisuuden.

Kolmas paketti tarjoaa tuoreita ulkomaisia poimintoja elokuvafestivaalien parhaimmistosta.

Al-Sit kertoo 15-vuotiaasta Nafisasta, jonka tulevaisuudelle perheellä on valmiit suunnitelmat. Mongolialais-brittiläisessä Ilves (Shiluus) -elokuvassa sydänvaivainen tyttö viedään shamaanin parannettavaksi.

Yle Teema & Fem tiistai klo 22.05 ja Areena

