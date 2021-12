Rakentavatko suomalaiset maailman ensimmäisen avaruussaunan? Kiuas voisi lämmetä infrapunalla

Timo Filpus

”Voi olla, että jos avaruudessa halutaan saunoa, pitää saunan olla niin turvallinen, että se on enemmän mielikuvallinen kuin tavallinen sauna”, pohtii avaruustekniikan apulaisprofessori Jaan Praks.

Kun suomalainen menee jonnekin, se rakentaa ensin saunan; Amerikkaan, Ruotsiin tai vaikka rauhanturvaajien leiriin.

Jos suomalainen joskus menee avaruuteen, voisiko sinne rakentaa saunan?

Asiaa on toki pohdittu. Ajatusleikkiä teki avaruustekniikan apulaisprofessori Jaan Praks opiskelijoiden kanssa jo kymmenen vuotta sitten.

Ryhmä mietti esimerkiksi löylyn heittämisen fysiikkaa painottomassa tilassa, lämmön käyttäytymistä ja ilman kiertoa. Tarvitaan tuuletin, sillä lämmin ilma ei liiku mihinkään kiukaan päältä.

”Avaruussauna voisi olla kuuman ilman infrapunasauna, joka olisi ikään kuin avaruusmakuupussin sisällä”, Aalto yliopiston Praks kertoo.

Praks muistelee, että jo 1960-luvulla kokeiltiin päällepuettavia infrapunasaunoja.

Opiskelijoiden kanssa päädyttiin avaruuspeitosta rakennettuun telttasaunaan, jossa infrapunalla tehtäisiin lämmöntunnetta.

Aivan tavallista saunaa avaruuteen siis tuskin kannattaa rakentaa.

Ellei sitten käytössä ole keinotekoinen painovoima. Silloin olot olisivat lähempänä maata.

Keinotekoisen painovoiman periaate on tiedossa. Tarvittava keskipakoisvoima saadaan esimerkiksi pyörittämällä avaruusasemaa. Realismi on kuitenkin vielä kaukana, sillä asemasta pitäisi tehdä nykykyvyille aivan liian suuri.

”Keinotekoinen gravitaatio on avaruudessa myös epäkäytännöllinen. Painottomassa tilassa tilat ovat monipuolisempia, sillä niitä voi käyttää joka suunnasta ja asennosta. Ei ole lattiaa tai kattoa, vaan kaikki on hyllyä ja seinää ja se on huomattavasti näppärämpää.”

Suomalaiset eivät ole ainoita avaruussaunoja pohtineita. Praksin mukaan ruotsalaiset ovat jo miettineet, pitäisikö kuuhun lähettää pieni punainen sauna.

Ajatusten laajuus ja rönsyily on avaruuspohdinnoille kuvaavaa. Realismi on ajatuksissa mukana, mutta ei rajoita ideointia.

Sellaiset ajat lähestyvät, kun ihmisen turhanpäiväisyys alkaa näkyä avaruudessa. Elon Musk lähetti punaisen urheiluauton avaruuteen.

”Avaruus on arkipäiväistynyt ja pääsy sinne on helpompaa. Nyt puhutaan jo eksoplaneetoista ja tähtien välisestä matkustamisesta, jotka aikaisemmin olivat aivan puhtaasti scifiä”, Praks sanoo.

Kansainvälinen avaruusasema ISS on pinta-alaltaan melkein jalkapallokentän kokoinen. Jossain vaiheessa se voi olla kaupallisessa käytössä.

Jo nyt avaruuteen matkaa turisteja säännöllisesti ja lopulta sinne rakennetaan hotelli.

”Yksi avaruusmatkustamisen keskeinen ongelma on, että avaruudessa ei oikein ole mitään tekemistä tai syytä miksi sinne mennä. Nyt mietitään, pitäisikö olla hotelleja, jotta siellä voisi vähän aikaa viipyä. Hotelleihin tulee pikkuhiljaa ylellisyyttä ja palveluja. Siinä voi saunaidea olla mukana.”

Toisaalta olosuhteista avaruudessa tiedetään vielä vähän. Moni ajatus pohjautuu siihen, miten asiat ovat maassa.

”Mietitään, miten avaruudessa elämä ja yhteiskunta voisivat uudessa tilanteessa järjestyä ja olisiko siinä meille tuttuja ja rakkaita asioita. Saunaidealla leikkiminen kuuluu samaan sarjaan.”

Käytännössä asiat voivat olla hyvin toisin. Mitään turhaa avaruuteen ei toistaiseksi vielä ole rakennettu. Avaruusaluksella ei esimerkiksi ole sänkyjä, vaan seinään kiinnitettävät makuupussit.

ISS:llä on kuitenkin jo rakennettu yhteisöllisyyttä.

”Avaruusasemalla kävijöillä on henkilökohtaisia tavaroita. Siellä on traditioita, yhteisiä lounaita ja kokoontumisia. Asemalla on kahvikonekin.”

Ainakin mykkäkoulua on jo pidetty, jos avoimia riitoja on onnistuttu välttämään.

Saunominen avaruudessa voi olla aika riskaabelia. Korkeiden lämpöjen vaikutuksesta ei ole tietoa. Myös ihmiskeho voi reagoida lämpöön avaruudessa ennakoimattomasti.

”Voi olla, että jos avaruudessa halutaan saunoa, pitää saunan olla niin turvallinen, että se on enemmän mielikuvallinen kuin tavallinen sauna”, Praks miettii.

Suomella voi lopulta olla puolellaan pieni etu, vaikka ruotsalaiset saisivatkin punaisen saunansa kuuhun ensin. Sauna on nimittäin monella kielellä sauna.

”Sauna terminä tulee suomesta. Voimme päästä takaportista väittämään, että sauna on suomalainen, vaikka ruotsalaiset sen sinne veisivätkin”, Praks pohtii saunomisen kilpajuoksua avaruuteen.

