Pilakuvat ja karikatyyrit ovat samalla pelkistettyä ja liioiteltua ajankohtaistaidetta – "komiikka syntyy usein jonkinlaisesta ristiriidasta"

Rami Marjamäki

Satu Cozens, Teppo Järvi, Juha Sihto ja Elina Rajala esittelevät karikatyyrejään THL:n Mika Salmisesta. Salminen on Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien killan Skarppien vuoden Karikatyyppi, joka on nähtävillä killan vuosinäyttelyssä Tampereella.

Vladimir Putin on pantu vankilaan. Pyöreänaamainen diktaattori sai sellikavereikseen toistakymmentä pilakuvaa itsestään.

Tampereella Finlaysonin alueella sijaitsevan sellin presidenttigalleria on suomalaisten karikatyristien ja pilapiirtäjien tekemiä. Ajankohtaisen Putin-tyrmän lisäksi näyttelyssä on esillä piirtäjien karikatyyrejä ja lehdissä julkaistuja pilapiirroksia.

Näyttelyssä on esillä töitä 16 taiteilijalta. Mukana ovat muun muassa Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille tuttu pilapiirtäjä Pasi Rahikainen sekä MT:n oma graafikko Timo Filpus.

Näyttelyn taiteilijoita voi nähdä myös paikan päällä piirtämässä useimpina näyttelypäivinä.

MT vieraili näyttelyssä sen avajaispäivänä 18. maaliskuuta. Teoksia olivat esittelemässä näyttelyssä esillä olevista taiteilijoista Juha Sihto, Satu Cozens, Elina Rajala ja Teppo Järvi.

Karikatyyrit ja pilapiirrokset ovat useimmille tuttuja. Niiden välillä ei kuitenkaan ole ilmeistä rajanvetoa. Karikatyristiksi itsensä nimeävän Teppo Järven mielestä karikatyyri on muotokuva, toki liioiteltu sellainen.

”Mutta jos kohde laitetaan tekemään jotain tai hänelle piirretään käsiin vaikka jokin esine, niin aletaan liikkua kohti pilapiirrosta”, Järvi sanoo.

Pilapiirros on lisäksi journalismin lajityyppi, Elina Rajala sanoo. Karikatyyriin verrattuna pilapiirros on pelkistetympi ja ottaa yleensä kantaa johonkin ajankohtaiseen asiaan. Monesti pilapiirroksissa tekijä esittää myös oman mielipiteensä aiheesta.

”Esimerkiksi Kari Suomalainen pystyi upeasti pelkistämään pilapiirroksensa kohteet tunnistettaviksi vain muutamalla viivalla”, Rajala sanoo.

”Mutta samalla hän pystyi liioittelemaan kohteen piirteitä”, Teppo Järvi lisää.

Tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä kohdettaan naurunalaiseksi.

”Pilapiirroksessa ajankohtaista aihetta käsitellään humoristisesti. Komiikka syntyy usein jonkinlaisesta ristiriidasta. Esimerkiksi seuraavassa pilakuvani liittyy Suomen sijoittumiseen maailman onnellisimmaksi maaksi jälleen kerran. Vitsi on, että on helppo olla onnellinen, kun on näin hyvät naapurit”, Aamulehden pitkäaikainen pilapiirtäjä Juha Sihto kertoo.

Rami Marjamäki

Teppo Järven karikatyyrejä. Ylärivissä vasemmalta oikealle Sanna Marin, Annika Saarikko, Petteri Orpo ja Li Andersson. Alarivissä vasemmalta oikealla Maria Ohisalo, Aki Lindén, Ville Tavio ja Minna Arve.

Pilapiirrokseen verrattuna karikatyyreissä on enemmän mahdollisuuksia kuvata, mikä kohteessa on kaikkein oleellisinta. Teppo Järven mukaan nyrkkisääntönä on suuri pää ja pieni vartalo. Kasvoja piirtäessä taas nenä, suu ja silmät tuodaan monesti lähelle toisiaan.

”Ja usein nenää suurennetaan”, Järvi sanoo.

Selkeiden ohjeiden sijaan tärkeintä on kuitenkin löytää kohteesta ne piirteet, jotka erottavat hänet jostain muusta. Jos henkilöllä on pieni nenä, sitä ei Järven mukaan tarvitse suurentaa.

Esimerkiksi näyttelyssä omaan eristysselliinsä suljetun Vladimir Putinin kohdalla moni näyttelyn taiteilija on kiinnittänyt huomiota hänen lähekkäin oleviin silmiinsä. Piirteen korostamiseksi silmiä on tuotu entistä lähemmäs toisiaan.

Silmien lähentämisellä myös Putinin pyöreä pää korostuu entisestään. Jokainen on kuitenkin myös katsonut kohdettaan hieman eri tavalla. Juha Sihto sanoo pienen leuan ja pyöreän pään olevan olennainen osa hänen Putiniaan.

Pilapiirtäjä tosin sanoo, että Putinin ja korona-aiheiden piirtäminen alkaisi jo riittää.

Timo Filpus

Maaseudun Tulevaisuuden graafikon Timo Filpuksen näkemys vuoden Karikatyypistä, THL:n Mika Salmisesta.

Näyttely pidetään Finlaysonin vanhan tehdasmiljöön Terde-tilassa. Näyttelyssä suuressa osassa on vuoden Karikatyyppi. Jokainen näyttelyyn osallistuva taiteilija piirtää valitusta Karikatyypistä oman näkemyksensä.

Viime vuoden Karikatyyppi oli Kalervo Kummola. Hän sai päättää hahmon tämän vuoden näyttelyyn. Kummolan valinta osui THL:n johtajan Mika Salmiseen. Hän saa vuorostaan valita tämän vuoden kohteen, joka esitellään ensi vuoden näyttelyssä.

Salminen sai valita myös oman suosikkinsa näyttelyteosten joukosta. Valinta osui Satu Cozensin teokseen, jossa Salminen taistelee Covid-lohikäärmettä vastaan rokottein ja kasvomaskein.

Cozensin mukaan teoksen inspiraationa oli miettiä, millainen on Salmisen ”normipäivä”.

Suomen karikatyristien ja pila­piirtäjien 13. vuosinäyttely. Tampereella Finlaysonin alueen Terde-tilassa 18.3.–17.4.2022.

Rami Marjamäki

Tämän verhon takana piileskelee toistakymmentä pilakuvaa Venäjän presidentistä Vladimir Putinista.