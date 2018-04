Kokoomuksen kapinallinen turhautui takarivin paikkaan

Pinkissä kauluspaidassa, ilman kravattia ja ylin nappi auki haastatteluun saapunut mies katsoo suoraan silmiin ja mittailee haastattelijaa.

Kansanedustaja Harry Harkimo (kok.) esittäytyy Hjallikseksi. Mies menee suoraan asiaan.

”Mä oon sitten näissä aina nopea.”

Minä sen sijaan hidas.

Helsingin Pohjoisesplanadilla sijaitseva Café Strindberg on riittävän kaukana eduskunnasta, että kaikki tutut eduskunnan kuppilasta eivät ole kuulolla. Nyt avautuu sanainen arkku.

Harkimo on turhautunut. Eduskunnan takarivistä ääni ei kuulu.

”Ei meidän ryhmäkokouksissa päätetä mitään, siellä keskustellaan. Olen siellä kaksi vuotta istunut, tiedän jo. Moni ajattelee vain sitä, miten tulisi valittua uudestaan seuraavissa vaaleissa.”

Harkimo kertoi eilen torstaina eroavansa kokoomuksesta. Hän halusi ravistella suomalaista politiikkaa kunnolla.

Harkimo heittäytyy suoraan sote-uudistuskritiikkiin.

”En mä kauhean innostunut siitä ole. Kollegat selittää, että mun pitäisi vaan hyväksyä se siksi, että sitä on tehty niin kauan. Kukaan ei sano, että se pitäisi hyväksyä siksi, että se on niin hyvä!”

Hän on käynyt tutustumassa ruotsalaisten sote-malliin. Suomalaisilla olisi siitä opittavaa.

”Epäilen, etteivät kaikki ymmärrä edes, mistä ollaan puhumassa. Se on politiikalle tyypillistä.”

Harkimon mielestä sotesta ollaan luomassa uusi byrokraattinen hirviö.

”Soten olisi voinut järjestää ilman maakuntamallia. Kun piti purkaa byrokratiaa ja säästää rahaa, ei silloin kuulu rakentaa uutta byrokratian koneistoa. Hallituksella ei ole hajuakaan, mistä puuttuvat rahat otetaan.”

Harkimo on kirjoittanut useita kolumneja, joissa hän on kritisoinut avoimesti oman puolueensa suunnitelmia. Melkein kuulostaa siltä, että Harkimo on asettumassa kokoomuksen toisen kansanedustajan, Elina Lepomäen, kanssa samaan rintamaan vastustamaan sotea.

Aikooko hän sitten äänestää sotea vastaan ja olla se vaa’ankieli, joka kaataa ehdotuksen?

”En vielä tiedä. Minä päätän siihen mennessä, kun pitää äänestää.”

Torstaina illansuussa Harkimo kertoi, ettei aio asettua oppositioon ja äänestää hallituksen ehdotusten puolesta. Mutta soten kohdalla hän tekee omat ratkaisunsa.

Sote ei ole ainoa asia, joka politiikassa kaipaisi Harkimon mielestä muutosta. Nykyisten puolueiden kohderyhmäajattelu tuntuu pitkän linjan yrittäjästä vieraalta. Puolueiden pitäisi erottautua, ei matkia toisiaan.

”Mä en tajua. Kaikkien pitäisi puolustaa kotimaista ruokaa ja elinvoimaista maaseutua sekä vastustaa ilmastonmuutosta ja syrjäytymistä. Puolueet kohdistavat paukut siihen yhteen ainoaan näkökulmaan. Kun vihreät saavat paljon ääniä, muut ryhtyvät vähän vihreämmiksi.”

Harkimon mielestä poliitikkojen ja puolueiden pitäisi ajatella enemmän, mitä Suomi tarvitsee. Esimerkiksi hän heittää parlamentaarisen työryhmän, joka mietti puoli vuotta neljän miljardin yritystukia.

”Ei se ryhmä päässyt yhteisymmärrykseen mistään. Mauri Pekkarinen (kesk.) vielä kysyi, miksi hän joutui tähän puheenjohtajaksi. Olisi hän voinut kieltäytyäkin.”

Harkimo haluaisi uudistaa eläkejärjestelmää ja poistaisi eläkeiät kokonaan.

”En tajua tätä eläkekeskustelua ollenkaan. En ymmärrä eläkeiän nostamisen vastustusta. Kun elinikä pitenee, pitäisi kaikkien halukkaiden voida jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään.”

Mies ei itse osaa kuvitella jäävänsä eläkeläiseksi kotiin.

”Ihmisen pitää tietää sängystä noustessaan, että tekemisellä on merkitystä. Jos sut laitetaan yhteisöstä ulos, susta tulee yksinäinen. Pahimmillaan olet yksin kotona, missä ei ole edes puolisoa.”

”Kaikista paras olisi, että nykyisen eläkeiän päälle saisi halutessaan olla vielä kaksi vuotta töissä. Ainakin.”

Myös suomalainen perhevapaamalli on Harkimon mielestä susi. Hän haluaa saada naiset töihin.

”Jos oot kolme vuotta pois työelämästä, sä oot pudonnut täysin kärryiltä. Ei se ole etu yrityksille, naisille eikä niille lapsille. Kyllä kaksivuotiaat lapset haluavat jo tavata toisia lapsia.”

Tämän miehen sanomisia seurataan tarkkaan. Hän myös tietää, miten saa asiansa kuuluville.

”Mulla on somessa käytössä kaikki kanavat. Mulla on ihan oma media. Mun ei tarvitse välittää, mitä toimittajat kirjoittavat. Mä saan omat mielipiteeni esille ja toimittajat seuraavat niitä.”

Harkimolla on Instagramissa 11 000 seuraajaa, YouTubessa 42 000 tilaajaa ja Twitterissä 125 000 seuraajaa. Esimerkiksi Tarja Halosella on 111 000 seuraajaa Twitterissä, mutta ei muita yhtä aktiivisia kanavia. Aktiivisempien kansanedustajien tyypilliset seuraajamäärät vaihtelevat 10 ja 30 tuhannen välissä.

”En tiedä ketään muuta suomalaista poliitikkoa, jolla olisi noilla kaikilla kanavilla yhtä paljon seuraajia.”

Tuorein aluevaltaus on tubettaminen.

”Sen mä keksin viimeiseksi. Pojat sanoivat, ettet varmaan osaa. Nyt ne haluaa olla mukana niissä videoissa! Mulla on yli 40 000 tilaajaa”, mies virnistää.

Kyse on siitä, ketä haluaa tavoittaa. Harkimo on kiinnostunut nuorista.

”Jos haluat tavoittaa 18–25-vuotiaita nuoria, sulla pitää olla sanomaa heidän käyttämillään kanavilla. Twitter on vanhemman väestönosan kanava. Nuoret ovat Instassa ja YouTubessa.”

Kun seuraavat vaalit taas tulevat, Harkimo tietää, mistä nuoria ei ainakaan tavoiteta:

”Torille ei kannata laittaa mitään nakkikioskia pystyyn. Se on vanhanaikaista.”

Politiikkaan Hjallis Harkimo ei lähtenyt vahingossa.

”Mulla on ollut kaksi vaimoa eduskunnassa. Sitä on tullut läheltä seurattua. Politiikka on kiinnostanut. Nyt oli aika joko lähteä mukaan tai hylätä ajatus lopullisesti.”

Uuden kauden suhteen kansanedustaja ei ole vielä tehnyt päätöstä. Sen sijaan maakuntavaaleista hänellä on vahva mielipide.

”En lähde ehdokkaaksi. En edes usko, että koko maakuntavaaleja tulee.”

Maakuntavaalit saavat Harkimolta tuhahduksen.

”Kesäkuussa päätetään jostain jotain ja vaalit pitäisi olla lokakuussa. Vielä ei edes tiedetä mistä on kyse. Nyt viedään asioita eteenpäin vain siinä pelossa, että seuraava hallitus ei enää tee maakuntauudistusta. Kiire on kova.”