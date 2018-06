Maailman laajin Marilyn Monroen yksityistavaroiden kokoelma on esillä Suomessa – "Nykyään se on kuin taidekokoelma"

Suurin osa Monroen yksityiselämään liittyvistä tavaroista on peräisin hänen jäämistöstään, jonka peri tähden näyttelemisen opettaja Lee Strasberg . Tavarat pysyivät pahvilaatikoissa varastossa 37 vuotta, ennen kuin niitä alettiin myydä.

Näyttelyssä on esillä noin 300 esinettä, joista suurin osa on maailman kattavimmasta Monroen yksityiselämää käsittelevästä kokoelmasta. Sen omistaa saksalainen Ted Stampfer .

Juuri Monroen ristiriitaisuus on tehnyt hänestä kiinnostavan, ja altistanut tähden perättömillekin juoruille, Meriluoto muotoilee.

"Uskon, että hän on ihminen, josta on kirjoitettu enemmän väärää tietoa kuin kenestäkään on elämäkerroissa kirjoitettu."

Monet sekoittavat mielessään Monroen hänen elokuvarooleihinsa.

"Marilyn ei varmasti ollutkaan se bimbo, blondi ja typerä tyttönen, joksi Hollywood on hänet kuvannut, vaan hyvinkin älykäs nainen, joka muutti Hollywoodia", Meriluoto sanoo.

Monroe tavoitteli uraa elokuva-alalla määrätietoisesti.

"Norma Jeanesta tuli Marilyn Monroe hyvin tietoisella muokkauksella. Hän värjäsi hiuksensa, nosti hiusrajaa ja kävi parissa pienessä kauneusleikkauksessa", Meriluoto kertoo.

Lisäksi näyttelijä nosteli painoja ja lenkkeili, mikä oli 1950-luvun naiselle tavatonta.