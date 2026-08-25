Reuters: Slovakiassa on estetty tuhopolttoisku droonitehtaalleTuhopolttoisku saatiin poliisin mukana estettyä niin tehokkaasti, että omaisuutta ei vahingoittunut eikä loukkaantuneita ollut.
Uutistoimisto Reutersin mukaan Slovakian poliisi on torjunut suunnitellun tuhopolttoiskun Slovakiassa sijaitsevaan teollisuuslaitokseen, jossa valmistetaan drooneja.
Slovakian poliisi kertoi tänään tiistaina Facebookissa, että kolme ulkomaalaista on pidätetty epäiltynä teosta. Kaksi pidätettiin Slovakiassa ja yksi Saksassa.
Tuhopolttoisku saatiin poliisin mukana estettyä niin tehokkaasti, että omaisuutta ei vahingoittunut eikä loukkaantuneita tullut.
"Poliisi takavarikoi suuren määrän sytytysseosta, työkaluja, matkapuhelimia, kameran ja käsin kirjoitetun suunnitelman", poliisi kertoo.
Suunnitellun iskun aikaan laitoksessa oli töissä noin 70 ihmistä.
Naton ja Euroopan unionin jäsenmaalla Slovakialla on itäraja Ukrainan kanssa.
Reuters: Slovak police thwart planned arson attack on drone factoryArtikkelin aiheet
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