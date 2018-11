Aviopari murskaa työkseen tavaraa prässillä – YouTube-kanavalla yli kaksi miljoonaa seuraajaa

Yli kaksi miljoonaa tilaajaa ja satoja miljoonia katselukertoja.

Voiko YouTube-kanava, jolla murskataan tavaroita hydraulipuristimella eli prässillä, tuoda elannon?

Saattaa kuulostaa omituiselta mutta se on mahdollista, sillä Tampereella asuvat Anni Vuohensilta ja Lauri Vuohensilta pyörittävät YouTuben avulla kahden hengen täyspäiväistä yritystä.

"Kaikki alkoi kolmisen vuotta sitten, kun selailin YouTubea ja innostuin näkemistäni videoista, joissa rikottiin tavaroita erilaisilla tavoilla. Testailimme vaimoni Annin kanssa eri laitteita Tampereella isäni konepajalla, ja mietimme mikä olisi se meidän juttu. Lopulta hydraulipuristin vakuutti meidät", Lauri Vuohensilta muistelee.

Hänen mukaansa YouTubessa oli jo ennestään esimerkiksi useita sahausvideoita, joissa esine sahataan keskeltä kahtia. Esineiden puristamisessa oli sen sijaan jotain uutta ja jännittävää.

"Katsojan kannalta videon kutkuttavin osuus on odottaminen: painuuko esine kasaan vai räjähtääkö se."

"Katsojat lähettävät meille paljon ideoita sekä konkreettia esineitä, joita he haluavat meidän pistävän prässiin", Anni ja Lauri kertovat.

Aluksi Hydraulic Press Channel -kanavan videoita ei löytänyt juuri kukaan.

Kaikki muuttui yhdessä yössä maalikuussa 2016, kun Vuohensiltojen syksyllä 2015 julkaisema video nostettiin esiin kansainvälisellä Reddit-sivustolla.

Ennen sitä kanavalla oli vain muutama tilaaja, mutta kahdessa kuukaudessa tilaajamäärä pomppasi miljoonaan. Nyt tilaajia on jo yli kaksi miljoonaa.

"Reddit-sivustolla julkaistussa hittivideossa testaamme klassista myyttiä siitä, että A4-kokoista paperia ei voi taittaa puoliksi enempää kuin seitsemän kertaa. Myytti piti paikkansa, sillä paperi räjähti palasiksi kahdeksannen taiton kohdalla."

Prässivideoita Vuohensillat julkaisevat keskimäärin kerran viikossa. Videot kuvataan pääosin konepajalla Tampereella, mutta välillä pariskunta kuvaa erikoisempia videoita esimerkiksi Ylöjärvellä järven jäällä.

Lauri Vuohensillan mukaan 95 prosenttia kanavan katsojista on ulkomaisia, ja valtaosalle heistä järven jää on todella jännittävä ja vieras elementti. "Moni ihmettelee voiko järven jäällä tosissaan kävellä."

Eksotiikkaa videoihin tuo myös Laurin omien sanojen mukaan hänen puhumansa vahva rallienglanti.

Prässikanavan lisäksi Vuohensillat päivittävät kahta muuta YouTube-kanavaa.

Beyond the Press -kanavalla julkaistaan erilaisia tiede- ja tekniikkahenkisiä videoita, ja Anni Vuohensilta -kanavalla seurataan pariskunnan arkielämää ja esitellään Suomea ulkomaisille katsojille.

YouTube-kanavoilla julkaistavien videoiden ohella he osallistuvat myös erilaisiin tapahtumiin ja tekevät markkinointivideoita.

Lokakuussa Vuohensillat olivat mukana Helsingissä järjestetyillä rakennusalan messuilla. Prässinäytöksissä paineen alle päätyivät muun muassa vessapaperirulla, korttipakka ja legopalikoista tehty torni.

Pariskunta on niittänyt mainetta myös rapakon toisella puolella. He tekivät viime vuonna markkinointivideon 20th Century Foxille, joka on yksi maailman suurimmista elokuvayhtiöistä.

"Onhan se hurjaa, että kahden hengen yritys on päässyt tekemään tällaista. Video on prässikanavan kaikkien aikojen katsotuin. Sillä on lähes 20 miljoonaa katselukertaa."