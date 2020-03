Katso video kuinka vuolumestari Joel Nokelaisen käsissä syntyy puulintu

Vuosien varrella vuolumestarin käsissä on syntynyt valtava määrä lintuja.

Suvi Elo

Joel Nokelainen, 72, on vuollut lapsesta saakka. Hän opetteli taidon seuraamalla sivusta isänsä työskentelyä.

”Isä oli luonteeltaan sellainen, että kaikkien puuesineiden kirveenvarsista lähtien piti olla kauniita ja käteen istuvia. Isä ei opettanut minua. Opin vuolemaan sivusta katsomalla”, Nokelainen kertoo.

Vuollessa tärkeintä on keskittyminen ja mielikuvituksen käyttö. ”Se on joillekin ihmisille myötäsyntyistä. Valitettavan monen nykypäivän ihmisen keskittymiskyky on melko vaatimaton nykyisessä ärsyketulvassa.”

”Tällä kokemusmäärällä lopputulos enemmän kiinni puusta kuin itsestäni. Jos puussa on ongelma, silloin jokin normaalisti jouheva asia täytyy tehdä väkisin. Pitkä kokemus auttaa ratkaisemaan asian.”

Puulintujen materiaalina käytetään havupuuta. Nokelainen toteaa, että nyt veistettävä puu on liian lylymäistä eli kovaa ja kierteistä. Se on yleistä vinoon kasvaneessa puussa.

Nokelainen ei halua veikata veistämiensä puulintujen kokonaismäärää. Parhaimpina vuosina niitä valmistui tuhansia. ”Vaikka jokainen veistämäni lintu on erilainen, kaikki voi tunnistaa minun tekemiksi.”

Nokelaisen mukaan vuoleminen ei ole kovin monimutkaista. Siinä on vain puukko, ihminen ja puu.

”Meidän sisällämme olevat kyvyt ja aistit ovat suurempia ihmeitä kuin mitkään tarut. Niitä ei saisi aliarvioida”, vuolumestari sanoo.

Lue Joel Nokelaisen koskettava elämäntarina maaliskuun kuukausiliite Kantrista, joka ilmestyy 11.3.