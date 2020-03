Vuoleminen sopii harrastukseksi vaikka kerrostaloyksiöön: Tarvitaan vain puukko ja pala puuta

Suvi Elo

Useista tv-ohjelmistakin tuttu puuseppä Uolevi Nurmi opastaa ihmisiä vuolemisen ja puunkäytön saloihin keväällä Opi vuolemaan Uolevin kanssa -kursseilla.

Lastut lentävät komeassa kaaressa ja laskeutuvat verstaan puulattialle. Ikkunoista sisään tulviva kevätaurinko pidentää kiharien lastujen luomat varjot ja lattiaan piirtyy mitä mielikuvituksellisimpia kuvioita.

Ja lisää lastuja lentää. Halikkolainen huonekalupuuseppä Uolevi Nurmi istuu jakkarallaan, pyörittelee paperiveitsen aihiota ja vuolee varmoin ottein puuta.

”Tällaisen paperiveitsen me suunnittelemme ja veistämme myös kevään vuolemiskursseilla”, vuolemisen vuoden myötä eräänlaiseksi veiston mannekiiniksi päätynyt puuseppä kertoo.

”Kevään kursseilla vuolemiseen tutustuminen aloitetaan työvälineestä eli puukosta sekä materiaalista eli puusta, jota pitää myös osata lukea parhaan jäljen ja tuloksen aikaansaamiseksi.”

”Vuoleminen helpottuu, kun ymmärtää, mitkä puut sopivat vuolemiseen ja miten puun syyrakenne vaikuttaa sen käsittelyyn.”

Parhaimmillaan syyrakenne synnyttää valmiille esineelle elävän pinnan ja luo siihen kiehtovia kuvioita.

”Kurssilla ei vuolumestareita tehdä, mutta se voi antaa alkusysäyksen tekniikkaan. Puukkokäsittely- ja veistotaito ovat kuitenkin erittäin vanhoja ja hyödyllisiä taitoja, tehtiinhän ennen vanhaan huonekalutkin veistämällä”, Nurmi muistuttaa.

Parikymppisenä puusepäksi opiskellut Nurmi sai eväät käsityöläisyyteen jo lapsuudessa, johon kuului vahvasti kaikenlainen käsillä tekeminen ja nikkarointi. ”Sain puukon käteen jo niin nuorena, etten edes muista koska se tapahtui”, hän hymyilee.

Nyt takana on jo yli 20 vuotta täysipäiväistä yrittäjyyttä alalla.

Myös opetustyö on tuntiopettajana ja kansalaisopistokursseja pitäneelle Nurmelle tuttua.

”Kokemukseni mukaan lapset ja nuoret tarttuivat mielellään puukkoon, se oli työväline, joka kiinnosti valtavasti. Lisäksi oppilaat tykkäsivät puukolla tekemisestä myös siksi, että sillä tulee nopeasti valmista jälkeä.”

Nurmi kehottaa tutustuttamaan lapset jo varhain puukon käsittelyyn ja muistuttaa, ettei puukkoa pidä missään nimessä pelätä, ainoastaan kunnioittaa.

Kunnioitus tapahtuu opettelemalla oikean ja turvallisen tekniikan, kuten veistämällä aina itsestä poispäin ja valitsemalla puukon, jossa on käden lipsahtamisen terään estävä sormituki.

”Harjoitteluvaiheessa on hyvä varata mukaan laastaria ja nenäliinapaketti – kyyneleet kyllä kuivuvat ja haavat paranevat”, Nurmi naurahtaa, esitellen samalla ehjiä sormiaan. ”Harvoin puukolla veistäessä tulee edes tikkejä vaativia haavoja.”

Koska puukkoja on paljon erilaisia, on tärkeä tietää, millainen on vuolupuukko. Esimerkiksi työkalupakeista perinteisesti löytyvät punakahvaiset puukot eivät oikein vuolemiseen sovi, vaan ne on suunniteltu muihin tarkoituksiin.

Kun haluaa hyvän ja henkilökohtaisen veistopuukon, suosittelee Nurmi ottamaan yhteyttä puukontekijään.

”Hyviä puukkoja voi löytää myös esimerkiksi käsityömessuilta ja markkinoilta, yleensä rautakauppa ei ole paras paikka veistopuukon ostoon”, Nurmi vinkkaa.

Puukonkäyttötaito on hyödyllistä monessa asiassa, kuten retkeilyssä. Lisäksi se kehittää erinomaisesti käden ja silmän koordinaatiota sekä parantaa keskittymiskykyä.

Ihmisen kaivatessa puuhaa ja käsillä tekemistä, on vuoleminen myös hyvä vaihtoehto tekstiilitöille ­kuten neulomiselle ja kutomiselle.

Veistely on myös mainio ajanviete, todistaahan sen jo satujen Eemelin Vaahteramäen verstaalla väkertämät puu-ukot, joita vuolemalla aika arestissa sujui joutuisammin.

Vuolemisen suurimpia etuja on sen edullisuus ja vapaus, sillä vuolla voi lähes missä vain.

”Vaikka itse kannustan ihmisiä erityisesti retkeilyyn ja luonnossa veistelyyn, niin on hyvä muistaa, että veistellä voi missä vain”, Nurmi sanoo.

”Siistinä ja lähes äänettömänä harrastuksena sitä voi toteuttaa vaikka kerrostalolähiön yksiössä, naapureita häiritsemättä.”

Parhaimmillaan veistely on kuitenkin nuotion äärellä istuskellessa ja tuleen tuijotellessa, jolloin se on myös hyvin terapeuttista ja äärimmäisen suomalaista ajanvietettä, jonka voisi sanoa jopa olevan osa kansallista identiteettiämme.

Vuoleminen on Taitoliiton vuoden käsityötekniikka.

Opi vuolemaan Uolevin kanssa -kurssit: Raisiossa 14.4., Salossa 15.4. ja Turussa 19.5. Lisätiedot: taito.fi