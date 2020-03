Mopojen myynti on huimassa kasvussa: +82 prosenttia viime vuoteen verrattuna

Moottoripyörienkin myynti on kasvanut 28 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Kimmo Haimi

Mopojen myynti on alkuvuoden aikana ollut rajussa kasvussa.

Moottoripyörien ja mopojen myynti on ollut tämän vuoden alkupuolella hurjassa kasvussa. Myyntiä lisäävät entisestään lähestyvä ajokausi ja alan tapahtumat, mutta myös kevytautolaki, jonka voimaantulo näyttää erittäin epätodennäköiseltä.

Teknisen Kaupan Liiton mukaan moottoripyörien myynti kasvoi tammi-helmikuussa 28 prosenttia viime vuodesta ja mopojen myynti peräti 82 prosenttia.

"Pitkän suvantovaiheen jälkeen alkanut kasvu on nyt jatkunut pari vuotta ja tahti kiihtyy koko ajan. Myyntiä ovat vauhdittaneet merkittävästi myös helmikuun lopussa järjestetyt MP20-messut", Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa kommentoi tiedotteessa.

Myös mopoautokauppa on elpymässä nyt, kun kevytautolain voimaantulo siirtymäkauden jälkeenkin näyttää erittäin epätodennäköiseltä. Tammi-helmikuun aikana on myyty jo 22 mopoautoa eli myynti on huikeasti kuusinkertainen vuoden takaiseen verrattuna.