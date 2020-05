Lahtelainen Pasi Laine seurannut sähkökoneiden kehitystä pitkään – nyt hän neuvoo Koneviestissä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun pohtii vanhan koneen korjaamista tai uuden hankintaa

Pasi Laine on seurannut sähkökäyttöisten työkoneiden yleistymistä läpi monen vuosikymmenen. Ura alkoi Helsingissä Suomen Sähkökonepalvelussa vuonna 1984, ja oman yrityksen hän perusti vuonna 2012 Lahteen.

Pasi Laine on seurannut sähkökäyttöisten työkoneiden yleistymistä läpi monen vuosikymmenen. Kiireapulaisena vuonna 1984 alkanut työura Helsingissä Suomen Sähkökonepalvelussa vei tielle, joka on jatkunut näihin päiviin asti – viime vuosikymmenet hän on pyörittänyt omaa sähkökonekorjaamoaan Lahdessa.

”Black & Decker oli ensimmäisiä kuluttajille suunnattuja tuotemerkkejä, mikä näkyi TV-mainonnassakin. Valmistajan laitteilla oli hyvä hinta–laatusuhde, ja kohderyhmänä tavalliset kodinkunnostajat ja autotallinikkarit. Isäni oli 1970-luvulla edelläkävijä poratessaan asuntojen ovisilmille reikiä Black & Deckerin koneella, joka maksoi tuohon aikaan työmiehen kuukausipalkan verran ”, Laine muistelee.

Valtaosa Laineen pajalle päätyvistä laitteista tulee tukkureilta, sillä yritys vastaa useiden tunnettujen tuotemerkkien takuuhuolloista ja -korjauksista.

Kuluttajiakin toki palvellaan, mutta heidän osuutensa on kaikista työtehtävistä vain kymmenisen prosenttia. Sähkövikojen lisäksi Laineen yritystä työllistävät mekaniikkaan, pneumatiikkaan ja hydrauliikkaan liittyvät ongelmat.

Toimeksiantojen raja menee polttomoottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, joiden korjaustyöt ohjataan niihin erikoistuneille huoltoliikkeille.

Kaikkialla yleistyvä digitalisaatio näkyy laitteissa älykkäinä toimintoina, kuten automaattisena huoltovälin seurantana. Laitteen ohjausnäytölle tulee asiasta ilmoitus ja eräät mallit jopa kieltäytyvät käynnistymästä, ellei niitä tuoda välillä huoltoon.

Ylempien hintaluokkien koneissa vianmäärityksen diagnostiikkatiedot siirtyvät usb-porttiin kytkettyä kaapelia myöten kannettavan tietokoneen näytölle tarkasteltaviksi.

Akkuteknologian kehittyminen on puolestaan keventänyt johdottomia laitteita ja lisännyt niiden osuutta toimeksiannoissa. Latureissa ja koneissa on älykkäitä suojausjärjestelmiä, jotka estävät ylikuormituksesta tai alhaisesta jännitteestä johtuvia vaurioitumisia.

Rakentamisen vuotuiset syklit vaikuttavat laskusuhdanteita pienemmässä mittakaavassa korjausten ja huoltojen kysyntään. Keväisin alkavat infran työmaat käynnistävät kiivaan rytmin, jota jatkuu vuoden vaihteeseen saakka.

”Kesällä ammattilaisten lisäksi asiakkainamme on mökkiläisiä ja veneilijöitä. Hiljaisin ajanjakso sijoittuu tammi- helmikuulle, jolloin onkin paras hetkemme lomailla,” Laine kertoo.

Kiinteän taksan sijasta Pasi Laine laskuttaa asiakkaitaan kymmenen minuutin jaksoista, joista muodostuu vakiintunut tuntiveloitus. Työn hinnoittelu on taannut tasaisen kassavirran ja liiketoiminnan jatkuvuuden.

”Mallin tähän otin Saksasta ja se on toiminut hyvin omalla kohdallani. Pidän asiakkaan kannalta käsittämättömänä, että hän joutuu maksamaan kokonaisesta tunnista, vaikka työhön menisi vain osa siitä. Erityisesti vierastan tapaa laskuttaa täysi hinta alkavalta tunnilta”, hän toteaa.

Mutta kannattaako nykypäivänä sähkölaitteita korjata? Mitä seikkoja kannattaa huomioida, kun pohtii korjauksen ja uuden koneen hankinnan välillä?

