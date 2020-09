Tämä näyttävä puutavara-auto putsasi festareiden palkintopöydät viime vuonna – Vihreä kobra kiskoo nyt tukkeja Pohjanmaalla

Esko Keski-Vähälä

Puukuljetus Vesala Oy ajaa puuta viidellä autolla, joista Green Cobraksi ristitty Scania on uusin. Emil Lund purkaa kobran kuormaa Junnikkala Oy:n Kalajoen-sahalla. Tukit ovat Evijärveltä.

”Green Cobra on autoistamme ainoa, jota on rakenneltu hieman enemmän”, sanoo teerijärveläisen Puukuljetus Vesala Oy:n yrittäjä Jarkko Vesala.

Hän kertoo ajatelleensa, että ”tehdään kerran elämässä vähän näyttävämpi auto ja käydään sillä kiertämässä näyttelyt”.

Se vähän näyttävämpi päätettiin tehdä, kun yksi vanhoista tuli vaihtoikään. Korvaajaksi hankittiin uusi Scania R650. Auto tuli Suomeen maaliskuussa 2019. Rakentaminen alkoi heti.

Green Cobra

Scania R650, vuosimalli 2019

650 hevosvoimaa, V8-moottori

Täysperävaunuyhdistelmä, 9-akselinen. Pituus noin 23 metriä.

Suurin sallittu kokonaismassa: 76 tonnia

Vaunut: Jyki

Päällysrakenteet: Alucar

Nosturi: Palfinger Epsilon

Näyttelyn paras. Tässä kuvassa Green Cobra on Power Truck Show'ssa Alahärmässä elokuussa 2019. Kobra sai Best in Show -palkinnon.

Uusi auto sai perusvärikseen "Vesalan vihreän", joka on yritykselle kuin käyntikortti.

”Vuonna 2000 maalattiin ensimmäinen tähän väriin. Löytyi spesiaalisävy. Sitä ei siihen aikaan muilla ollut, eikä tahdo löytyä vieläkään. Olen koettanut pitää värinumeron salassa", Vesala kertoo.

Green Cobran ohjaamo on hieno työympäristö. "Se on myös helppo pitää siistinä. Auto on mukava ajettava”, Emil Lund sanoo. Hän on ollut Puukuljetus Vesala Oy:n palveluksessa kaksi ja puoli vuotta. Lundin lisäksi Markus Granö on Green Cobran vakiokuljettaja.

Havupuumetsän vehreyden uusimpaan autoon maalasi teerijärveläinen Simon Ahlsved.

Kun pinta oli valmis, Ahlsved tarttui kynäruiskuunsa ja loihti taidokkaat lisäkuviot. Teemaksi valittiin kobra. Se kohottaa näyttävästi päätään ohjaamon kyljissä. Käärmemäinen meno jatkuu katon ilmanohjaimessa, renkaiden navoissa ja nosturihytin seinässä.

Kobra kurkottelee myös kuljettajan työtilassa, jossa on nahkasisustus lattiasta kattoon. Vöyriläinen Paulamäki Customs sisusti ohjaamon.

Kobra tuijottaa renkaiden navoissakin. Kaikki maalaukset ovat Simon Ahlsvedin käsialaa.

Rakentamisrupeama oli tiivis. Simon Ahlsved urakoi isoimmat tunnit, Vesala sanoo.

Hän kiittää myös kaikkia muita Scanian muodonmuutokseen osallistuneita. "Oli hyvä porukka."

Osaava ryhmä sai tunnustusta ensimmäisestä kisastaan lähtien. Green Cobraksi ristitty luomus nappasi puuautoluokan ykköspalkinnon Kankaanpään Custom Show’ssa kesäkuussa 2019.

Saman sarjan voitto Vihreällä Kobralla oli tuomisinaan Tallinna Truck Show’sta sekä Ruotsin Mantorpin Nordic Trophy -kisasta. Mantorpin tapahtuma kokoaa raskaan liikenteen näyttävimmät ajopelit monesta maasta.

Alahärmän Power Truck Show’ssa Green Cobra oli koko näyttelyn paras.

Rekkafestareiden perinteinen päätös on Ruotsin Ramselessa, josta heltisi puuautoluokan toinen palkinto.

Ohjaamossa on nahkasisustus lattiasta kattoon. Sisustuksen on tehnyt Paulamäki Customs.

Green Cobran menestys oli paljon enemmän kuin uskalsin odottaa, Vesala sanoo.

”Tavoitteeni täyttyi. Ei minulla ole hinkua pyrkiä palkintosijoille joka vuosi. Tämä oli kertaunelma, joka toteutui.”

Paljonko Green Cobran rakentaminen näyttelyvoittajaksi maksoi?

"Joitakin kymmeniä tuhansia", Vesala arvioi.

Green Cobra on monille tuttu somen kuvista. Auto tunnistetaan työmailla ja liikenteessä.

Kun festarit oli kierretty, Green Cobra siirtyi tositoimiin syksyllä 2019.

”Somessa joku ehti epäillä, että auto ei pärjää puunajossa. Nyt syyskesällä 2020 mittarissa on jo noin 145 000 kilometriä. Auto on edelleen ehjä.”

Vesala antaa tunnustusta työntekijöilleen.

”Minulla on tarkat ja täsmälliset kuljettajat, he huolehtivat kalustosta."

Vesala uskoo, että huoliteltu auto vaikuttaa työilmapiiriin ja työntekijöiden viihtymiseenkin.

”On varmasti mukavampi lähteä tien päälle ehjällä ja hyvän näköisellä ajopelillä kuin semmoisella, jossa kaikki paikat repsottavat.”

Kesä 2019 oli erilainen ja hieno, Emil Lund sanoo. Silloin Green Cobra ajettiin lukuisiin näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. ”Paljon tuli uusia tuttuja”, Lund kertoo kiertuekesästä.

Jarkko Vesala on kolmannen sukupolven kuljetusyrittäjä. Hän tuli perheyhtiön toimintaan mukaan vuonna 1995.

"Heti, kun olin päässyt armeijasta."

Noihin aikoihin Vesalan autoja oli puutavarakuljetusten lisäksi maansiirrossa.

”Viimeisistä sora-autoista luovuttiin 2000-luvun vaihteessa.”

Tällä hetkellä Vesalalla on viisi puutavara-autoa. Työntekijöitä on kymmenkunta.

”Kuljetamme vuodessa noin 240 000 kiintokuutiomeriä raakapuuta.”

Emil Lund kääntyy Junnikkalan sahan alueelle valtatieltä 27 eli Kalajoelta Iisalmeen johtavalta tieltä.

Vesalan suurimmat asiakkaat ovat Metsä Group, Junnikkala Oy:n sahat Kalajoella ja Oulaisissa sekä metsänhoitoyhdistys Keskipohja.

Metsänhoitoyhdistyksen ajoissa Vesalan kotikenttää ovat Halsua, Kaustinen, Perho, Ullava ja Veteli. Puu kulkee vihreästi esimerkiksi Äänekoskelle Metsä Groupin biotuotetehtaalle. Ruotsinkielinen rannikko Kokkolasta etelään tulee kolutuksi Junnikkalan ajoissa.

”Keskimäärin viisi vuotta olen pitänyt autoja puutavara-ajossa. Vaihtoon menevillä kokonaiskilometrit ovat luokkaa 700 000–850 000.”

Käärmemäistä tunnelmaa kojelaudalla.