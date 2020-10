Hankintojen viivästymisen ikävä varjopuoli: Poliisiajoneuvojen huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet joillain poliisilaitoksilla yli kolmanneksen vain muutamassa vuodessa

Miska Puumala

Siinä missä Helsingin poliisilaitos on käyttänyt ajoneuvojensa huoltoon ja korjaukseen rahaa jokaisena edellisenä vuonna yli 600 000 euroa, on Lapissa pärjätty usein reilulla 200 000 eurolla.

Viiden edeltävän vuoden aikana poliisiajoneuvojen huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet joillain poliisilaitoksilla yli kolmanneksen vain muutamassa vuodessa.

Maaseudun Tulevaisuuden Poliisihallituksen suunnittelu- ja talousyksiköstä pyytämien tilastotietojen mukaan eniten vuosittaiset huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna Oulun poliisilaitoksella, jossa kasvua on hieman yli 35 prosenttia. Toiseksi eniten huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet Lounais-Suomen poliisilaitoksella, jossa kasvulukema on 34 prosenttia. Poliisilaitosten välisessä vertailussa kolmospaikalle yltää Lapin poliisilaitos reilun 32 prosentin kasvulla.

Korjaus- ja huoltokulujen kasvu vaikuttaa suurelta ainakin silloin, jos poliisilaitoskohtaisia lukuja verrataan koko maan kulujen kasvuun. Viiden vuoden takaiseen verrattuna poliisiajoneuvojen huolto- ja korjauskulut ovat nimittäin kasvaneet vain 18 prosenttia.

Vähiten huollon ja korjauksen kustannukset ovat kasvaneet viiden vuoden aikana Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella sekä Hämeen poliisilaitoksella. Parhaimmillaan kulut ovat pysyneet käytännössä entisellään.

Valtakunnallisissa luvuissa ovat mukana poliisilaitosten lisäksi kaikki poliisi yksiköt Suojelupoliisia lukuun ottamatta. Korjaus- ja huoltokulut pitävät sisällään kaikki ajoneuvokalustoon kohdistuvat kuluerät aina määräaikaishuolloista vaikkapa rattijuoppojen takaa-ajoista aiheutuviin kalustovaurioihin.

Poliisin materiaalikeskuksen ylitarkastaja Jukka Rivinen huomauttaa, että poliisiajoneuvoista aiheutuneisiin kuluihin vaikuttaa myös kulloinenkin toimintaympäristö. Esimerkiksi Helsingissä sattuu muuta maata useammin puhtaita kalustovaurioita.

"Siellä on enemmän autoja liikenteessä ja kaupunkiliikenne on huomattavasti hektisempää. Lisäksi poliisitehtäviä on enemmän suhteessa muuhun maahan", hän sanoo.

Toisaalta huoltokuluissa näkyy myös se, miten eri poliisilaitokset huoltavat ajoneuvojaan. Toisin sanoen kyse on siitä, että jotkut yksiköt huoltavat ennakoivasti ja toissa yksiköissä huolto tehdään vasta sitten kun se on tarpeen. Rivinen painottaa, ettei kyse kuitenkaan ole siitä, että huoltoja laiminlyötäisiin.

"Yksiköt noudattavat hyvin meidän määräyksiä", hän sanoo.

MT:n saaman tilaston viimeinen vuosi on viime vuosi eli 2019. Rivinen huomauttaa, että tuolloin huolto- ja korjauskuluja nosti muun muassa Suomen EU-puheenjohtajuuskausi.

"Silloin piti huoltaa kalusto toimivaksi, eli silloin tehtiin etukäteisremontteja ja katsottiin, että kalusto selviää haasteellisesta kesästä", ylitarkastaja kertoo.

Moni saattaa ajatella niin, että laitoksilla, joissa kalusto on hieman keskimääräistä vanhempaa, myös huoltojen ja korjausten suhteen oltaisiin suurpiirteisempiä. Rivisen mukaan tämä ajatus ei pidä paikkaansa.

"Ehkä ennemmin niin, että siellä missä poliisiasemalla on yksi tai kaksi autoa, se kaluston huolto on suunnitelmallisempaa", hän sanoo.

Kaluston suunnitelmalliseen huoltoon kannustaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa se, että korvaava ajoneuvo voi olla useiden satojen kilometrien päässä.

Isossa kuvassa huolto- ja korjauskulujen kasvun taustalla vaikuttaa se, ettei poliisi ole pystynyt uusimaan kalustoaan toivotulla tahdilla puutteellisen rahoituksen vuoksi. Toisaalta taas on selvää, että elinkaarensa loppupäässä olevat ajoneuvot vaativat uudempia ajoneuvoja enemmän huoltoa.

"Ne korreloivat hyvin ajoneuvovaihtojen toteutumisen kanssa", Rivinen kommentoi huolto- ja korjauskulujen alueellista vaihtelua.

Mutta miten huolto- ja korjauskulujen kehitys peilaituu siihen, millaisessa kunnossa poliisin ajoneuvokalusto nykyisellään on? Ylitarkastaja huomauttaa, että muita alueita matalampien huolto- ja korjauskulujen taustalla on todennäköisesti kaksi asiaa.

"Siellä on joko autot paremmassa kunnossa tai sitten autoja ei huolleta ja korjata", hän pohtii.

Rivinen painottaa, että poliisin ajoneuvojen on oltava tieliikennekelpoisia ja turvallisia.