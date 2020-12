Vuoden 2021 traktori valitaan perjantaina kello 16 – jännitä kilpailua Koneviestin ja Maaseudun Tulevaisuuden kanssa

Tractor of the Year 2021 eli vuoden 2021 traktori julkistetaan perjantaina kello 16. Maaseudun Tulevaisuus ja Koneviesti seuraavat kilpailua ja uutisoivat sen tulokset. Tilaisuus näytetään suorana lähetyksenä osoitteessa mt.fi.

Koneviestillä on edustajat myös tuomaristossa, he ovat Uolevi Oristo ja Tapio Vesterinen. He valitsevat voittajat 25 muusta Euroopan maasta tulevien kollegoiden ohella. Viime vuoden tapaan kilpailussa valitaan voittajat neljässä eri kategoriassa.

Voittajat julkistetaan Eima-näyttelyn peruunnuttua 18. joulukuuta digitaalisesti järjestettävässä tilaisuudessa.

Tänä vuonna uutta on vallitsevan tilanteen lisäksi myös kilpailun pääyhteistyökumppani – vuosia kestänyt yhteistyö Trelleborgin kanssa päättyi ja nykyisin kilpailua sponsoroi niin ikään rengasvalmistaja BKT.

Sarjat ovat Tractor of the Year, Best Utility, Best of Specialized sekä Sustainable Toty -äänestys, jossa painotetaan kestävää kehitystä edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Kaikkien kilpaan osallistuvien mallien on oltava saatavilla Euroopan markkinoilla vuoden 2021 aikana.

Finalistit esitellään oheisella videolla alkaen kohdasta 17 minuuttia.

Tractor of the Year 2021 -kilpailun finalisteista puolet on varustettu portaattomalla voimansiirrolla. Lisätietoa kilpailijoista löydät Koneviestin artikkelista: Tractor of the Year 2021 -valinta lähestyy poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta – katso, mitkä merkit ovat tänä vuonna kisassa mukana