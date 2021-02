AKL: Polttomoottorit pysyvät valtavirtana vielä pitkään, joten niiden arvo ei ole romahtamassa – kaasuautojen tarjonta supistunut

Autokannan kierto on Suomessa yli 20 vuotta, joten autokannan muutokset ovat hitaita.

Perinteisten polttomoottoriautojen osuus uusien autojen myynnistä laskee, mutta ne pysyvät silti liikenteen valtavirtana vielä ensi vuosikymmenelläkin.

Liikenteen sähköistyminen etenee autoalan mukaan vakaasti. Silti polttomoottoriautot ovat autokannan valtavirtaa myös ensi vuosikymmenellä.

”Autokannan kierto on Suomessa yli 20 vuotta, joten autokannan muutokset ovat hidasliikkeisiä. Vaikka sähköautojen määrä kasvaa noin 600 000 autoon, noin 80 prosenttia autokannasta kulkee vielä vuonna 2030 polttomoottorilla”, toteaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Rissa arvioi, että vuonna 2030 ajossa on edelleen yli 2,2 miljoonaa polttomoottoriautoa.

"Puheet polttomoottoriautojen hinnan romahtamisesta ovat ennenaikaisia. Käyttövoimamurroksen hitauden takia nopeat hinnanmuutokset tai arvonalenemat eivät ole uusien tai perinteisten käyttövoimien autoilla todennäköisiä", Rissa sanoo.

Uusien autojen kaupassa sähköistyminen etenee lähivuosina nopeasti. Etenkin ladattavien autojen valikoima ja saatavuus paranee huomattavasti vuosikymmenen loppua kohti ja hankintahinnat lähestyvät vähitellen polttomoottoriautojen hintaa.

Ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna noin 18 prosenttiin. Täyssähköisten autojen osuus oli noin 4 prosenttia.

Ladattavat hybridit pysyvät vielä muutaman vuoden täyssähköautoja suositumpia, mutta täyssähköautojen suosio kasvaa erityisesti vuoden 2025 jälkeen.

Ladattavien autojen osuuden arvioidaan autoalan käyttövoimaennusteessa kasvavan hieman yli 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskus nostaa esiin myös biokaasun. Sen etuina ovat monipuoliset kestävät kotimaiset raaka-aineet, jotka mahdollistavat hajautetun tuotannon.

Jäteperäisen metaanin hyödyntäminen torjuisi tehokkaasti ilmastonmuutosta. Kaasukäyttöisten henkilöautojen hankintahinta on myös edullinen täyssähköautoihin verrattuna.

Ongelmana on, että kaasuautojen mallivalikoima on viime vuosina supistunut. EU:n nykyinen lainsäädäntö on sellainen, että kaasuautoilla ei ole mahdollista saavuttaa ajoneuvovalmistajille asettamia vuosien 2025 ja 2030 päästötavoitteita.

Mikäli EU-lainsäädäntö ei muutu siten, että biokaasun polttoaineketjun aikaiset päästöhyödyt voitaisiin ottaa huomioon päästömonitoroinnissa, kaasukäyttöisten henkilöautojen saatavuuden on arvioitu vähenevän vuoden 2025 jälkeen.