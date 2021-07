Puhkesiko rengas kesken lomareissun? — Näin ehkäiset rengasrikkoja liikenteessä

Jaana Kankaanpää

Renkaiden urasyvyyden voi tarkistaa vaikkapa perinteisellä kolikkotestillä. Kahden euron kolikon hopeoidun renkaan tulisi jäädä piiloon uran taakse.

Kesälomareissu voi mennä helposti pilalle, jos matka katkeaa jo alkumetreillä rengasrikkoon. Renkaiden kunto kannattaakin tarkistaa ennen kotipihalta lähtemistä. Erityisesti rengaspaineeseen tulee kiinnittää huomiota

"Tärkeintä on ajaa oikeilla rengaspaineilla. Liian alhaiset paineet saavat renkaat kulumaan nopeammin ja rikkoutumaan helpommin. Rengaspaineet pitäisi tarkistaa kerran kuussa sekä silloin, kun autossa on tavallista raskaampi kuorma", kertoo autonhuolto ja rengasketju Vianorin kuluttajakaupan johtaja Vesa Laitinen.

Renkaat kannattaa tarkastaa silmämääräisesti ja poistaa pääurista isoimmat kivet, jotta ne eivät ajan mittaan poraudu syvemmälle renkaaseen. Samalla kannattaa tarkistaa ovatko renkaat kuluneet tasaisesti.

Epänormaali kuluminen saattaa Laitisen mukaan kieliä ongelmista esimerkiksi iskunvaimentimissa tai ohjauskulmissa. Myös väärän kuormitusluokan renkaiden käyttäminen aiheuttaa tavallista nopeampaa renkaiden kulumista ja voi johtaa renkaiden vaurioitumiseen.

Jos rengas rikkoutuu, vaurion koko ja mahdollinen paikkauspullon käyttö vaikuttavat siihen voidaanko rengas korjata.

"Jos reikä on renkaan kulutuspinnassa ja läpimitaltaan enintään kuusi millimetriä, se voidaan useimmiten paikata turvallisesti", sanoo Laitinen.

Mikäli vaurio on isompi tai rikkoutunutta rengasta on tien päällä korjattu paikkauspullolla, edessä yleensä on uuden renkaan ostaminen. Paikkausaineen käyttö sinänsä ei tee renkaasta korjauskelvotonta, mutta renkaassa oleva reikä voi suurentua ajettaessa rengasrikkopaikalta korjaamolle.

Jos rengas sattuu puhkeamaan kovassa nopeudessa, alkaa auto yleensä puoltaa.

"Siksi ensimmäisenä täytyy keskittyä pitämään ohjaus suorassa, kunnes turvallinen pysähdyspaikka löytyy", Laitinen muistuttaa.

Pysähtyessä pitää huomioida takana autoilevat näyttämällä ajoissa vilkkua tai väläyttämällä jarruvaloa. Hätävilkkuja tulee käyttää, jos auto joudutaan pysäyttämään paikkaan, jossa se voi aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Ennen autosta poistumista päälle kannattaa pukea heijastinliivi. Varoituskolmio tulee viedä tarpeeksi kauas autosta varoittamaan muuta liikennettä.

Vanhemmissa autoissa on yleensä vararengas, uusissa paikkauspullo. Joissakin autoissa on tilapäinen vararengas, jonka maksiminopeus on yleensä 60 tai 80 km/h.

"Jos päädyt käyttämään tilapäistä vararengasta tai paikkauspulloa, tulee muistaa, että autolla ei pidä ajaa enempää kuin on tarve eli vain lähimmälle korjaamolle."

Mikäli renkaanvaihto tai -paikkaus ei ole tuttua puuhaa tai rikkoutunut rengas on ajoradan puolella niin, että sitä ei pysty vaihtamaan turvallisesti, kannattaa Laitisen mukaan soittaa esimerkiksi oman vakuutusyhtiön hätäpalveluun tai tilata hinausauto. Myös rengasvalmistaja saattaa tarjota apua tien päälle.