Käytetyt autot kiinnostavat edelleen ostajia – ladattavien autojen osuus nousee nopeasti

Toni Forssell

Käytettyjen autojen päivittäminen parempiin on jatkunut tänä vuonna. Uusien autojen kaupan muutoksiin kuuluu ladattavien autojen osuuden nopea kasvu.

Koronaepidemian ensimmäinen aalto lähes pysäytti uusien autojen kaupan vajaa pari vuotta sitten. Käytettyjen autojen kauppa elpyi nopeasti, ja kaupaksi kävivät entistä paremmat autot.

Autokauppiaiden mukaan käytettyjen autojen keskihinnat nousivat jopa tuhansia euroja. Sama suuntaus on jatkunut tänä vuonna. Käytettyjen autojen kauppa on edelleen hitaassa kasvussa.

Uusien autojen kaupassa on nähty melkoisia muutoksia. Automerkkien välisessä kisassa kärkimerkit ovat pitäneet asemansa ja jopa vahvistaneet niitä, mutta niiden perässä kisa on ollut kovaa.

Autokaupan ykköspaikan on itselleen paaluttanut Toyota, jonka ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna kasvaneet lähes neljänneksen.

Kakkossijasta kovaa kisaa käyvät Skoda ja Volkswagen, joiden mallistot ovat uudistuneet suunnilleen samassa tahdissa.

Kymmenen myydyimmän listan jälkipään kovimmat nousijat ovat BMW ja Audi. Vastaavasti pitkään kärkimerkkeihin kuuluneet Nissan ja Opel ovat menettäneet asemiaan.

Myös Ford kirjasi pienen miinuksen tammi-elokuun rekisteröintitilastossa.

Toyota jyrää myös automallien rekisteröintitilastossa. Elokuussa Corolla, Yaris ja RAV-4 rynnivät kolmoisvoittoon.

Haastajista kovin on Skoda Octavia. Asemiaan ovat parannelleet myös Volvon XC40 ja XC60 -katumaasturit.

Haastajista kovassa nousussa ovat Volkswagen Tiguan, Ford Kuga ja BMW:n 3-sarjan autot.

Myös hyötyajoneuvojen kauppa on piristynyt tänä vuonna. Pakettiautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät tammi-elokuussa 12 prosenttia.

Pakettiautoissa kolmen kärki eli Ford, Volkswagen ja Mercedes-Benz nappasivat lähes 60 prosenttia ensirekisteröinneistä.

Autokaupan mullistuksiin kuuluu sähköisten voimalinjojen yleistyminen. Elokuussa ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä oli jo 28 prosenttia. Täyssähköautojen osuus oli 10 prosenttia.

Bensiinillä käyvien henkilöautojen osuus oli noin 60 prosenttia ja dieselautojen 11.

Autoalan tiedotuskeskuksen toimitusjohtaja Pekka Rissa yhdistää ladattavien autojen suosion niiden laajentuneeseen tarjontaan.

"Niitä on tarjolla jo lähes kaikissa kokoluokissa ja monelle kotitaloudelle ladattava auto on ylivoimaisesti taloudellisen vaihtoehto", Rissa toteaa.

Autokannassa oli heinäkuun lopussa noin 81 100 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 15 700 on täyssähköautoja ja 65 400 ladattavia hybridejä.

Autokannan sähköistyminen on viime vuosina lähtenyt ripeään kasvuun koko Euroopassa. Tammi-kesäkuussa EU:ssa rekisteröidyistä henkilöautoista noin 7 prosenttia oli täyssähköautoja ja 8 prosenttia ladattavia hybridejä.

Bensiiniautojen osuus oli silti ylivoimaisesti suurin. Niiden osuus uusien autojen rekisteröinneistä oli EU:ssa alkuvuonna 42 prosenttia. Dieselautojen osuus oli 22 prosenttia ja ei-ladattavien hybridien 19 prosenttia.

Erot eri maiden välillä sähköistymisessä ovat suuria. Norjassa ladattavien autojen osuus ylittää jo 80 prosenttia ensirekisteröinneistä. Islannissa ja Ruotsissa ladattavien autojen osuus on jo noin 40 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on kasvanut tänä vuonna erityisesti Itävallassa, Saksassa ja Ruotsissa, joissa täyssähköautojen osuus on ylittänyt jo 10 prosentin rajan. Näissä maissa täyssähköautojen hankintatukien tasoa on viime vuosina nostettu.

Ladattavien hybridien kysyntä on kasvanut eniten Tanskassa, Saksassa ja Belgiassa.

Autokaupan yhdeksi ongelmaksi on noussut maailmanlaajuinen sirupula. Se hidastaa tuotantoa ja pitkittää toimitusaikoja.