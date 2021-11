Ford Ranger Raptorin maasto-ominaisuuksia on vaikea ylittää – taajama-ajossa vastaan tulee auton koko

Jarmo Palokallio

Ford Rangerin Raptor -versio on omaa luokkaansa vaikeissa olosuhteissa.

Ford Ranger ja etenkin auton väkivahva Raptor-versio selvittävät normaalit esteet vaivatta. Tänä syksynä Rangerin valikoima kasvaa kahdella erikoismallilla.

Rangerin kolmas sukupolvi esiteltiin jo syksyllä 2010, joten se on pian väistymässä uuden tieltä. Suomeen seuraavan sukupolven Rangereita saadaan joskus ensi vuoden puolelle. Sitä ennen Ford houkuttelee avolava-autojen ostajia Rangerin hyvin varustetuilla erikoismalleilla.

Stormtrak -erikoismalli nostaa Rangerin varustetason uudelle tasolle. Siihen kuuluu muun muassa nahkasisusta.

Keulalla on 213 hevosvoiman dieselmoottori, johon on yhdistetty 10-pykäläinen automaattivaihteisto. Vääntöä koneesta irtoaa 500 Newtonmetriä, mikä takaa mukavan matkanteon.

Stormtrakin käytettävyyttä helpottaa sähköllä toimiva lavapeite, joka on vakiona auton pitkäkoppisessa Double Cap -versiossa.

Auto kalasteleekin ammattilaisten ja yrittäjien lisäksi erilaisia aktiivisia harrastajia, joiden elämäntapaan moneen pystyvä avolava-auto sopii.

Stormtrakin kantavuus on korimallista riippuen 895-1030 kiloa ja vetopaino 3500 kiloa.

Stormtrakiin on tarjolla punainen uutuusväri, jota ei muihin Rangereihin saa. Se eroaa muista malleista myös teippauksillaan. Tarkkasilmäiset näkevät eron myös mustasta takapuskurista.

Toinen uutuus on karski Ranger Wolftrak, joka on tarkoitettu kovaan työhön. Se ei väreillä komeile, mutta ominaisuuksia riittää.

Wolftrak on suunniteltu asiakkaille, jotka työskentelevät ulkona ja joille on tärkeää, että autolla pääsee perille heikonkin metsätien päähän. Autossa on sähköinen tasauspyörän lukko ja maastoajoon sopivat renkaat.

Suorituskykyä parantaa hidas nelivetoasetus, joka lisää auton suorituskykyä jyrkissä mäissä ja pehmeillä pinnoilla.

Ford odottaa Ranger Wolftrakin kiinnostavan yksityisasiakkaiden lisäksi maa- ja metsätalousyrittäjiä sekä erilaisia ulkoaktiviteetteja tarjoavia yrityksiä.

Wolftrakin dieselin tehot ovat 170 hevosvoimaa ja vääntö 420 Newtonmetriä.

Koeajossa MT kokeili Stormtrakia ja Wolftrakia maantieoloissa. Vaikka autot ovat rankkoihin olosuhteisiin suunniteltuja, ne ovat kumpikin hyviä ajettavia myös asfalttitiellä ja ilman kuormaa.

Taajama-ajossa vastaan tulee auton koko. Yli viisimetrinen nelivetomaasturi ei häikäise ketteryydellään, minkä huomaa, jos vastassa on ahtaaseen parkkiruutuun ujuttautuminen.

Mieluummin autolla siis pysyttelee sen omimmassa ympäristössä, metsäteillä ja niiden liepeillä, mihin 23 sentin maavara ja 80 sentin kahluusyvyys antavat mahdollisuuden.

Kivien ja kantojen raapaisuja vastaan Wolftrakin alustassa on vahvat suojaukset.

Autojen normin mukainen polttoaineenkulutus on 8,18,6 litraa 100 kilometrillä.

Jotain kertoo, että Ranger on Euroopan myydyin avolava-auto. Se on tänä vuonna vahvistanut edelleen asemiaan markkinajohtajana.

Oma lukunsa on Fordin avolavarivissä Ranger Raptor. Vaikea kuvitella, että Suomesta löytyisi järkevyyden rajoissa kovin montaa sellaista paikkaa, missä Raptorilla ei pärjäisi.

Raptor peittoaa muut Rangerit lähes kaikilla rintamilla. Sitä retuutettiin koeajossa oikein kunnolla, mutta autolla ei ollut mitään vaikeuksia selvittää jyrkkiä kallioita tai mutaisia rapakkoja, joita reitin varrelle sattui.

Raptorin maavara on 28,1 senttiä ja kahluusyvyys 85 senttiä.

Erikoismallien lähtöhinnat alkavat käsivaihteisen Wolftrakin 40 064 eurosta.

