Dieselin hiilidioksidiveron nosto korotti pumppuhintaa eniten maaseudun pienituloisilla

Kari Salonen

Maaseudulla ja pienituloisilla alueilla asuvat kantoivat muita suuremman taakan dieselin hiilidioksidiveron korotuksesta.

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi tehty vuoden 2012 verouudistus korotti dieselin hiilidioksidiveroa tuntuvasti 11 sentillä litraa kohden, mutta korotus siirtyi täysimääräisenä dieselin litrahintaan vain maaseudulla.

Kaupungissa ja suurituloisimmilla alueilla veron korotus vaikutti dieselin litrahintaan 7,5 senttiä ja pienituloisimmilla alueilla hinta nousi noin yhdeksän senttiä.

”Alueellisten erojen vuoksi veronkorotus voi kuormittaa maaseudun pienituloisia suhteettomasti taloudellisesti ja samanaikaisesti olla saavuttamatta sille asetettuja kansallisia ympäristötavoitteita", tutkimusprofessori Tuomas Kosonen VATT:sta toteaa.

Kososen mukaan muutamien senttien erot polttoaineen litrahinnassa voivat tuntua pieneltä, mutta ei kaikille.

"Neljä lisäeuroa 60 litran tankillisen hintaan tuskin vaikuttaa hyvätuloisen autoiluun, voi kuuden euron lisähinta tankilliseen olla pienituloiselle iso raha."

Tutkimuksessa dieselin hintakehitystä veronnoston jälkeen verrattiin bensiinin hintakehitykseen. Tutkijoiden mukaan verouudistus loi luonnollisen koeasetelman, joka mahdollisti hiilidioksidiveron korotuksen hintavaikutuksen tutkimisen erillään muista polttoaineiden hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimuksessa koottiin koko maan päivittäiset asemakohtaiset dieselhintatiedot tulo- ja autorekisteritietoihin sekä Suomen ympäristökeskukseen tuottamaan tietoon alueiden kaupunki- ja maaseutumaisuudesta.

Havainnot dieselveron korottamisesta vahvistavat tutkimusnäyttöä, joissa veronalennusten tai korotusten ei ole läheskään aina havaittu siirtyvän täysimääräisinä kuluttajahintoihin.

VATT:n ryhmän tutkimus on juuri julkaistu Journal of Environmental Economics and Management -tiedelehdessä, joka on yksi ympäristötaloustieteen arvostetuimmista kansainvälisistä julkaisuista.