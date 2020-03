Länsi-Savo: Mökkiläiset tulivat viikonloppuna Etelä-Savoon ja nyt heiltä tulee yhteydenottoja alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään

Pekka Fali

Essoten, eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tietojen mukaan Etelä-Savoon on viikonloppuna tullut "valtavasti" mökkiläisiä, kertoo Länsi-Savo.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että heiltä on alkanut tulla myös yhteydenottoja terveyspalveluihin.

Seppälä vetoaa nyt kaikkiin suomalaisiin, että jokainen pysyisi omalla kotiseudullaan ja maan eri alueiden välillä liikuttaisiin mahdollisimman vähän.

Mökkiläisten saapumisen takia Essote alkaa nyt erotella hengitystieinfektiopotilaita myös kaikilla pienillä paikkakunnilla.

Maanantaista lähtien Juvalla, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa potilaat jaotellaan infektiopotilaisiin ja muihin potilaisiin.

Maanantaista lähtien taas Pertunmaan, Ristiinan ja Hirvensalmen hyvinvointiasemat ottavat vastaan ainoastaan sellaisia potilaita, joilla ei ole hengitystieinfektioita. Muut ohjataan niihin hyvinvointikeskuksiin, joissa jako kahteen linjaan on toteutettu.

Haukivuorella ja Puumalassa hengitystieinfektioihin sairastuneille on omat ajat: kello 13.30 saakka otetaan vastaan muita kuin hengitystieinfektioiden potilaita ja kello 14–15 hengitystieinfektioiden potilaat yhdessä huoneessa.

"Jouduimme toteuttamaan jaon pikavauhdilla pienemmissä hyvinvointikeskuksissa alueelle tulleen suuren vapaa-ajan asukkaiden määrän takia. Heidän tartunnoistaanhan emme tiedä mitään ja henkilöstömme pitää myös pystyä suojautumaan", kertoo Seppälä.

Essoten alueella koronatartuntojen määrä on pysynyt entisellään, mutta testitulosten saapumisessa on pitkä viive. Tällä hetkellä viive on noin viisi vuorokautta.

