Näissä asioissa on eniten huomautettavaa korjuujäljen tarkastuksissa – kuuntele podcastMitä kaikkea kuuluu yritysvastaavan työhön? Sen kertoo UPM Metsällä työskentelevä Vera Huttunen tuoreessa podcastissa.
Sopiva yhdistelmä maastokäyntejä ja toimistotyötä. Sellaista on Raumalla asuvan metsänhoitajan Vera Huttusen työ UPM Metsän yritysvastaavana.
Olennainen osa työnkuvaa on sopimusyrittäjien kanssa asiointi sekä harvennusjäljen tarkistaminen hakkuiden jälkeen.
Vapaa-ajallaan Huttunen viihtyy parhaiten metsästyksen ja saaliin käsittelyn sekä käsitöiden parissa.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.
