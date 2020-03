Muotiala varoittaa omatekoisten hengityssuojainten puutteista: "On painettava hiukan jarrua"

Jarkko Sirkiä

Itse tehdyt kangasmaskit suojaavat yhtä hyvin kuin huivi tai se, että yskii hihaan.

Koronaviruksen leviäminen on herättänyt huolta hengityksensuojainten riittävyydestä Suomessa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertää ohjeita maskin ompelemiseen sekä ideoita viranomaisten auttamiseksi. Suomen tekstiili-, vaate- ja muotialaa edustava Suomen Tekstiili & Muoti ry varoittaa, ettei itse tehty kangasmaski suojaa viruksilta.

”Ihmisillä on vilpitön halu auttaa, ja on hienoa, miten vaikea aika hitsaa suomalaisia yhteen. Tässä on kuitenkin painettava hiukan jarrua, koska hengityksensuojaimille on tiukat vaatimukset ja standardit. Mikä tahansa maski ei yleensä suojaa viruksilta”, Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen sanoo tiedotteessa.

Auvinen on huolissaan siitä, että ihmiset alkavat käyttää itse tekemiään suojuksia ja tuudittautuvat väärään turvallisuudentunteeseen.

"Itse tehty kangasmaski ei välttämättä suojaa lainkaan kantajaansa tai ympärillä olevia ihmisiä koronavirukselta. Suurimmilta pärskeiltä sen avulla toki voi välttyä, kuten myös huivia käyttämällä tai hihaan yskäisemällä”, hän huomauttaa.

