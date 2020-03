Suomi avaa suojavarusteiden varmuusvarastot — "Olemme turvallisin mielin siitä, että suojavarusteita riittää"

Miska Puumala

Sairaaloissa on jo ollut pulaa tarvittavista hengityssuojaimista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee vahvisti maanantaina A-studiossa Ylen aiemmin saaman tiedon siitä, että ministeriö on päättänyt nyt avata huoltovarmuusvarastot, jotta terveydenhuollon käyttöön saadaan lisää suojavarusteita. Varastoista otetaan muun muassa kirurgisia suojaimia ja hengityssuojaimia. "Kyllä, tämä on historiallinen päivä. Tämä määräys on annettu. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaadittiin siihen, että huoltovarmuusvaraston ovet voidaan avata ja nyt ne rekat sitten lähtevät liikkeelle, Sillanaukee sanoo.

Sillanaukee myönsi, että varusteita on ollut vaikea saada. Nyt hänen mukaan ulkomaiset myyjät ovat kuitenkin olleet yhteydessä ja myös kotimaisten toimijoiden kanssa keskustellaan.

Olemme turvallisin mielin siitä, että suojavarusteita riittää. Nyt tulee helpotusta, kun niitä saadaan liikkeelle varastoista", ylijohtaja Sillanaukee sanoi A-studiossa.

Lue lisää aiheesta:

Professori Huovinen: Koronaviruksen leviämisen nopeus ja viruksen tappavuus ovat yllättäneet maailman – "kaikki viruksen leviämismuodot eivät edes ole vielä tiedossa"

Hengityssuojaimet loppuivat paikoin rautakaupoista – koronapelko lisää kysyntää erityisesti pääkaupunkiseudulla