Uudenmaan eristys puretaan tänään – "Liikkumisrajoitukselle ei ole riittäviä oikeudellisia perusteita", pääministeri Marin sanoo

Sanne Katainen

Marinin hallitus on päättänyt purkaa Uudenmaan eristyksen.

Uudenmaan eristys päättyy tänään keskiviikkona.

Tilapäisten liikkumisrajoitusten jatkamiselle ei katsota enää olevan oikeudellisia perusteita. Valmiuslain 118 pykälän valtuuksia voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä.

Hallitus nojaa kumoamispäätöksessään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioihin epidemiatilanteesta.

Kun liikkumisrajoitukset astuivat voimaan 28. maaliskuuta, koronavirustartunnat lisääntyivät Uudellamaalla selvästi muuta maata nopeammin. Tällä hetkellä Uudellamaalla on edelleen selvästi eniten tautitapauksia, mutta ero muuhun maahan on jo supistunut.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan asiassa on kuultu sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL).

"Perustuslakivaliokunta on korostanut asiaa koskevassa mietinnössä, että rajoitusta muutetaan tai asetus kumotaan. Asetus on kumottava välittömästi, kun liikkumisen rajoittaminen ei ole enää välttämätöntä", Marin sanoo.

Vaikka Uudenmaan eristys purkautuu, pääministeri painottaa, että suomalaisten tulee edelleen rajoittaa liikkumistaan sekä myös noudattaa muita asetettuja rajoituksia.

"Nyt ei ole aika lähteä mökille."

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan tilanne koronavirustartuntojen osalta on muuttunut koko maan mittakaavassa.

"Kun liikkumisrajoitus asetettiin voimaan, lisääntyivät tartunnat merkittävästi enemmän Uudellamaalla kuin muualla maassa."

Ohisalon mukaan maakunnan eristys on vaatinut poliiseilta paljon työtunteja ja resursseja.

"Haluan kiittää kaikkia turvallisuuden ammattilaisia, jotka ovat toimineet väsymättä suomalaisten turvaamiseksi."

Uudenmaan sulkua aletaan purkaa välittömästi.

"Poliisien resursseja vapautuu nyt muihin tehtäviin. Esimerkiksi kotihälytysten määrä on Suomessa lisääntynyt", sisäministeri toteaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan perusoikeuksien rajoittaminen on mahdollista vain silloin kun se on välttämätöntä.

"Hallitus kuunteli terveydenhuollon asiantuntijoita hyvin herkällä korvalla silloin kun Uudenmaan eristyksestä päätettiin. Silloin viranomaiset ja perustuslakivaliokunta pitivät sitä välttämättömänä", Henriksson sanoo.

"Silloin myös linjattiin, että kun tällaisia perusteita ei enää ole, rajoitus puretaan. Hallitus on nyt jälleen kuullut herkällä korvalla terveysviranomaisia. Kertyneiden tietojen perusteella koronavirusepidemiaa voidaan rajoittaa nyt paremmin muilla keinoilla kuin maakunnan eristämisellä", oikeusministeri toteaa.

"STM ja THL ovat todenneet lausunnossaan, ettei Uudenmaan eristäminen ole enää välttämätöntä. Sen takia hallituksen ei ole enää mahdollista ylläpitää Uudenmaan sulkemista."

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki toteaa, että epidemian kulku on merkittävästi hidastunut Suomessa rajoitustoimien ansiosta.

"Jopa tehohoitopaikkojen tarve on kehittynyt hyvin maltillisesti sekä Uudellamaalla että muualla Suomessa. Samalla tehohoidon kapasiteettia on kyetty Suomessa nostamaan noin kaksinkertaiseksi", Voipio-Pulkki toteaa.

"Rajoitustoimet ovat edelleen tarpeellisia ja kaikkea turhaa matkustelua Suomessa tulisi välttää. Mutta välttämättömyyskriteeri ei maakunnan eristämisen osalta enää täyty, sosiaali- ja terveysministeriössä katsotaan."

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan erot Suomen eri alueiden välillä epidemian osalta ovat merkittävästi pienentyneet.

"Uudenmaan tilanne on edelleen hieman erilainen kuin muussa maassa, mutta merkittävää muutosta on tapahtunut", Salminen toteaa.

Salminen korostaa, että koronavirusepidemia on kehittynyt koko maassa maltillisesti.

"THL katsoo, että Uudenmaan maakunnan rajoittaminen on ollut epidemologisen tiedon valossa tarvittava toimenpide. Se ei ole kuitenkaan enää näissä oloissa välttämätöntä."

Salminen kiittää suomalaisia asetettujen rajoitusten noudattamisesta.

"Se on suurin syy siihen, miksi epidemian eteneminen on saatu hidastumaan. Rajoitusten noudattamista täytyy kuitenkin jatkaa, se on välttämätöntä."

Salmisen mukaan Suomessa pyritään nyt tehokkaasti rajoittamaan koronaviruksen tartuntaketjuja.

"Merkittävästi lisääntynyt testaamiskapasiteetti antaa tähän mahdollisuuksia."