Korona sai Pirkanmaan viljelijät turvautumaan aseellisiin kriiseihin suunniteltuun VAP-järjestelmään: "Kun tällainen on, sitä kannattaa hyödyntää"

Rami Marjamäki

"Koronaviruksen oireet ovat sellaiset, että ei niiden kanssa olla traktorin pukilla äestämässä", Jukka Niittyoja sanoo. Pirkanmaalla on hyödynnetty VAP-viljelijöiden listoja naapuriavun kartoituksessa.

Pirkanmaan kunnissa on laadittu listat viljelijöistä, jotka voivat antaa urakka-apua koronaan sairastuneille naapureilleen. Listojen laatimisessa on hyödynnetty kriisiaikoja varten tarkoitettua Puolustusvoimien henkilövarausjärjestelmää (VAP).

Maakunnan viljelyalueiden viljelypäälliköt ovat laatineet yhdessä ely-keskuksen ja kuntien maaseutuasiamiesten kanssa listat. Viljelypäälliköiden tehtävä on johtaa alueen maanviljelyä kriisiolosuhteissa.

Kaikki listoille kerätyt viljelijät eivät ole VAP-viljelijöitä. VAP-viljelijä on poistettu Puolustusvoimien reservistä. Hänen sodanajan tehtäväkseen on määritetty Suomen alkutuotannon turvaaminen. Henkilövarausjärjestelmällä taataan ruuantuotannon jatkuminen aseellisten kriisien aikana.

Pirkanmaalla ei varsinaisesti käytetä VAP-järjestelmää, sillä sen edellyttämät valmiuslain pykälät eivät ole voimassa. Olemassa olevaa järjestelmää ja paikallisten viljelijöiden tietämystä on kuitenkin haluttu hyödyntää.

"Tämä tehdään vapaaehtoisesti ja naapuriapuna. Olemme laatineet listat viljelijöistä, jotka voivat antaa apua. Meillä on tiedossa viljelyalueiden tilat, joilla on riittävä konekanta urakoita varten", Ylöjärven Viljakkalassa viljelypäällikkönä toimiva Jukka Niittyoja kertoo.

"Jos viljelijät sairastuvat laajassa mitassa, on hyvä olla varautunut. Varautuminen kannattaa tehdä nyt eikä silloin kun pitäisi olla pellolla", hän jatkaa.

Niittyoja kertoo, että myös urakoitsijoille on tarkoitus antaa ohjeet epidemia-aikana työskentelystä.

Lempäälän maaseutupäällikkö Timo Perälampi kertoo, että kaikkialla Pirkanmaalla on joko valmis tai valmisteilla oleva lista urakka-apua tarjoavista viljelijöistä. Koronatartunnan saanut viljelijä tai hänen perheenjäsenensä saa kysyttäessä kunnalta tiedon lähialueen urakoitsijoista.

"Kaikilla tiloilla edes perheenjäsenet eivät välttämättä tiedä, mistä saa urakka-apua jos viljelijä sairastuu. Siksi nämä listat on hyvä olla", Jukka Niittyoja sanoo.

Timo Perälampi kertoo, että hänen tietonsa mukaan Pirkanmaa on Suomen ainoa maakunta, jossa VAP-viljelijöiden listoja on hyödynnetty koronaepidemian vuoksi. Myös rahoitusasiantuntija Mikko Teivaala Pirkanmaan ely-keskuksesta sanoo, että ei ole kuullut VAP-järjestelmän hyödyntämisestä muualla Suomessa.

Teivaalan perustelee Pirkanmaan päätöstä valmiilla organisaatiolla.

"Kun kerran tällainen järjestelmä on olemassa, sitä kannattaa hyödyntää. Tämä tehdään vapaaehtoispohjalta ja naapuriapuna."

Ely-keskukset vastaavat VAP-järjestelmän hallinnoinnista ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää koulutusta järjestelmän kautta varatuille. Pirkanmaalla on käynnissä kolmas koulutuskierros. Seuraavia kursseja on määrä järjestää syksyllä. Jukka Niittyoja arvelee, että Pirkanmaalla VAP-järjestelmää on hyödynnetty siksi, että maakunta on koulutuksissa muuta maata edellä.

"Jos yhteydenottoja tulee, olen ilman muuta valmis kertomaan, miten meillä on tehty", Niittyoja sanoo.