Teiden varsille päätyy mitä erikoisempia roskia aina kodinkoneista take away -pakkauksiin: "Käsittämätöntä, että vuonna 2020 ihmiset kohtelevat ympäristöään näin"

YIT Oyj

Teiden varsille päätyy nykyäänkin muun muassa kodinkoneita.

Rakennusyhtiö YIT huomauttaa, että teiden varsille päätyy hyvin monenlaista roskaa, kuten renkaita, keittiökalusteita, sohvakalustoja, kodinkoneita, autonraatoja, akkuja, öljykanistereita, pulloja täynnä virtsaa, huumeruiskuja, ruoholeikkureita, moottorisahoja, polkupyöriä, seksivälineitä, säilyketölkkejä sekä remonttijätettä kylpyammeista asbestiin.

YIT painottaa, että teiden varsille ja levähdyspaikoille jätettyjen roskien siivoamisen laskun maksavat lopulta veronmaksajat.

Yhden urakan alueelta voi kevätsiivouksessa löytyä jopa 4-5 tonnia irtoroskaa, ja pahimmillaan 90 prosenttia siitä on sellaista, joka ei kuulu edes levähdyspaikkojen roskiksiin.

YIT:n Salon alueurakan työmaapäällikkö Petri Suomi kertoo, että korona-aika on näkynyt teiden varsilla jo niin, että ihmiset heittävät sinne aiempaa enemmän take away -pakkauksia. Hän ennakoi, että tilanne vain pahenee kesän tullen.

”On käsittämätöntä, että vuonna 2020 ihmiset kohtelevat ympäristöään näin”, Suomi sanoo tiedotteessa.

Vaikka jätetilanne ei aiheuta riemunkiljahduksia, on asia jonkin verran parantunut menneiden vuosikymmenien tilanteesta. Ongelmajätteen määrä on nimittäin vähentynyt teiden varsilla niin, että esimerkiksi akkuja jää tienposkeen aiempaa paljon vähemmän. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut se, että nykyään akuista saa kelpo korvaukset silloin, kun se kierrätetään raaka-aineeksi.

”Emme ole löytäneet enää pitkään aikaan esimerkiksi peräkärryllisiä loisteputkia tai akkuja levähdyspaikoilta. Myös telkkareita on vähemmän”, työmaapäällikkö Eero Uski YIT:n Heinolan alueurakasta kertoo lisää positiivisia asioita.

Joskus roskaajat jäävät rysän päältä kiinni, jolloin heille käydään huomauttamassa asiasta tai parhaimmillaan perään lähtee lasku siivouksesta. Välillä syyllistä ei tarvitse myöskään kaukaa hakea, kun roskakasoista on löytynyt esimerkiksi yritysten mainoskylttejä.

YIT:n Länsi-Lapin urakoiden työpäällikkö Risto Kuukasjärvelllä on autoilijoille vinkki kesää varten.

”Pitäkää autossa roskapussi, jonka voi sitten hyvillä mielin tyhjentää levähdyspaikoilla oleviin roskiksiin”, hän neuvoo.

