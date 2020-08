Kunnat toivottavat mökkeilijät tervetulleiksi myös syksyllä — "Jos korona olisi tullakseen heidän mukana, niin kai se olisi jo tullut"

Mökkeilykesä on ollut monissa vapaa-ajan asukkaiden suosimissa kunnissa tavanomaista vilkkaampi, ja mökeiltä käsin on tehty entistä enemmän etätöitä.

Juha Tanhua, Rami Marjamäki

Mökeiltä käsin tehtävät etätyö on lisääntynyt koronan aikana. Kuvituskuva.

Koronakevään aikana ei suositeltu matkustamista toisella paikkakunnalla sijaitsevalle mökille.

Mökkeilyn suositeltavuus ja etätöiden teko mökiltä käsin on jälleen ajankohtaista, kun moni on palannut lomalta töihin ja syksylle on povattu koronan toista aaltoa.

Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki suhtautuu korona-ajan mökkeilyyn erittäin myönteisesti.

"Minä en näe siinä yhtään mitään ongelmaa. Mökkeilijät ovat olleet tavattoman hyvin orientoituneita kaikkiin ohjeisiin."

Myös etätöiden teko mökiltä käsin saa vihreää valoa Kitkiöjoelta. Kunnassa on saatu korona-aikana paljon hyviä kokemuksia siitä, että etätöiden teko sujuu, ja jatkossa siitä voisi tulla entistäkin suositumpaa.

Päijät-Hämeessä sijaitsevan noin 3 600 asukkaan Sysmän mökkeilykesä on ollut todella vilkas, Kitkiöjoki kertoo. Toistaiseksi kunnassa ei ole kuitenkaan todettu lainkaan koronavirustartuntoja.

"Noin 50 prosenttia vapaa-ajanasukkaistamme on pääkaupunkiseudulta. Jos korona olisi tullakseen heidän mukana, niin kai se olisi jo tullut. Kyllä tässä ollaan oltu kaikki puolin ja toisin huolellisia ja varovaisia", Kitkiöjoki sanoo.

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Kustavissa kesä on ollut poikkeuksellisen vilkas. Kunnanjohtaja Veijo Katara kertoo, että kunnassa on edelleen paljon mökkeilijöitä etenkin viikonloppuisin. Kustavin asukasluku on noin 950 ja se yli kymmenkertaistuu kesäkuukausina, sillä kunnassa on 3 100 mökkiä.

Etätyötä Kustavista käsin tekevien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta Katara kertoo, että etätyönteko mökiltä käsin on positiivinen asia.

"Suhtaudumme siihen myönteisesti, ja sen soisi ennestään lisääntyvän."

Kataran mukaan mökkeily Kustavissa on suositeltavaa myös syksyllä koronan mahdollisen toisen aallon aikaan, kunhan mökkiläiset noudattavat ohjeita kuten aiemminkin kevään ja kesän aikana. Toistaiseksi kunnassa on vältytty täysin koronavirustartunnoilta.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen arvioi, että etätöiden teko kaupungin noin 4 500 vapaa-ajanasunnoilla on yleistynyt koronan myötä. Auvinen toivoo, että etätöitä tehtäisiin myös syksyllä mökeiltä käsin.

"Kaikki ovat tervetulleita meille myös varsinaisen kesälomakauden ulkopuolella. Toivomme kuitenkin, että kaikkia valtakunnan tasolla annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Ollaan yhdessä varovaisia."

Kangasalan koronatilanne on ollut Auvisen mukaan rauhallinen. Jos koronatilanne kuitenkin pahenee ja liikkumisrajoitukset palaavat, kehottaa Auvinen pohtimaan asia

"Mökkeily sinällään ei ole vaarallista, mutta liikkuminen alueelta toiselle voi olla. Ollaan yhdessä varovaisia ja käytetään sitä kuuluisaa maalaisjärkeä."

Puumalassa on kesän aikana riittänyt vapaa-ajan asukkaita reippaasti tavallista enemmän.

”Heinäkuun lauantait ovat olleet tavallisesti Puumalassa todella vilkkaita päiviä. Tänä vuonna sellaisia päiviä olivat myös arkipäivät”, kertoo kunnanjohtaja Matias Hildén.

Kiinnostus Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan rajalla sijaitsevaa kuntaa kohtaan on näkynyt myös selvinä piikkeinä kunnan nettisivujen kävijämäärissä.

Hildénin mukaan etätöitä mökeiltä tehneiden tarkkaa määrää on vaikea lähteä arvioimaan.

”Keväällä sitä oli kuitenkin nähtävissä ihmisten yhteydenotoissa.”

Hildénin mukaan etätöihin soveltuvista toimitiloista on tullut hiukan tavallista enemmän kyselyjä kunnalle. Tavallisesti tiloja on kysytty satunnaiseen käyttöön.

”Tiloja kysellään, kun halutaan vaikkapa varmistaa verkkoyhteyksien toimivuus. Säännöllisesti etätöissä käyvät tekevät luultavasti enemmän töitä mökiltä käsin.”

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo kesän olleen yrittäjiltä saadun palautteen perusteella ”lähes normaali”.

”Onneksi ensimmäinen korona-aalto meni ennen kesää. Meidän palveluyrittäjillämme kesä on se, milloin tili tehdään.”

Ollikaisen mukaan ainakin kunnan vapaa-ajan asukkaiden yhteisillä sosiaalisen median alustoilla moni on kertonut tehneensä etätöitä Mäntyharjulla

”On saatettu olla montakin kuukautta mökeillä tekemässä etätöitä."

Kunnassa on myös vastikään hankittu kirjastolle Smartblock-etätyö ja neuvottelutila.

”Jonkin verran sinnekin on ollut ymmärtääkseni varauksia.”

