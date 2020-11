Pieksämäen koronarypäs levisi Suomen suurimmalla taimitarhalla – Yrittäjä: "Olisi pitänyt havahtua aiemmin"

Markku Vuorikari

Arkistokuva Partaharjun puutarhalta. Kuvan henkilöt eivät liity tapaukseen.

Pieksämäellä Etelä-Savossa ilmennyt 64 henkilön koronatartuntarypäs levisi Partaharjun puutarhalla, joka on Suomen suurin taimitarha. Sairaanhoitopiiri Essote testasi keskiviikkona yrityksen koko henkilökunnan ja alueella työskentelevät henkilöt – yli 200 henkilöä.

Puutarhalla on ollut neljä yksittäistä koronatapausta kesästä lähtien, kertoo yrittäjä Erkki Savolainen MT:lle. Jokaisen yhteydessä testattiin isompi joukko henkilöitä, mutta leviämisiä ei tuolloin havaittu.

Nyt asiaan tartuttiin perinpohjaisesti, koska hiljattain sairastui kaksi alihankkijan suomalaista työntekijää. He olivat vanhempia miehiä, kun taas puutarhan työntekijät ovat varsin nuorta väkeä. Yrittäjät alkoivat epäillä, että tartunta olisi peräisin taimitarhalta eikä ulkopuolelta. Näin näyttää tapahtuneen.

"Nyt jälkikäteen voi sanoa, että olisi pitänyt havahtua aiemmin. Meillä oli neljä varoitusmerkkiä", Savolainen harmittelee.

Puutarhalla toimittiin hänen mukaansa kuitenkin kaikkien ohjeiden mukaisesti ja varovaisuutta noudattaen, joten epäilykset eivät heränneet. Tilanteen havaitsemista vaikeutti myös se, että nytkin tartunnan saaneiksi testatut olivat kolmea henkilöä lukuun ottamatta oireettomia.

Essoten mukaan samasta tartuntaketjusta oli aiemmin alkuviikosta löytynyt kuusi tapausta.

Puutarhalla tuotetaan sipulikukkia, puuntaimia, amppelikasveja ja puutavaraa. Puutarhalla tuotetaan muun muassa 40 miljoonaa puuntainta vuodessa.

Puutarhan toimitusjohtaja Hanna Suhonen kertoo tiedotteessa, että henkilökunnan keski-ikä on erittäin alhainen.

Puutarhalla on noudatettu erilaisia varotoimenpiteitä kesän ja syksyn aikana.

"Muun muassa työryhmiä on jaettu pienemmiksi, työaikoja on porrastettu ja taukotiloja on lisätty lähikontaktien välttämiseksi. Näistä huolimatta tartuntoja on tullut ja tilanne on päässyt kehittymään pahaksi."

Partaharjun puutarhalle tulleet kotimaiset ja ulkomaiset sesonkityöntekijät ovat olleet THL:n ohjeistuksen mukaan kymmenen päivää kestävässä karanteenissa.

Helsingin Sanomien mukaan puutarhan ulkomaiset kausityöntekijät ovat tulleet muun muassa Ukrainasta, Vietnamista ja Puolasta. He ovat saapuneet Suomeen jo loppukesästä tai alkusyksystä.

"Emme pysty sanomaan tällä hetkellä ovatko tartunnan saaneet puutarhan työntekijöitä vai myös heidän lähipiiriään. Tästä tiedämme enemmän aamulla", toteaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä Länsi-Savo -lehdessä.

Tilanteen selvittelyä on osin hankaloittanut se, etteivät kaikki työntekijät puhu suomea.

Juttua muokattu 13.11.2020 kello 8.50: Lisätty yrittäjä Erkki Savolaisen kommentit.

