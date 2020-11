Google lupaa auttaa 60  000:ta suomalaista digitaidossa, työllistymisessä ja yritystoiminnassa – pandemian vuoksi verkossa

Yhtiö kertoo järjestävänsä koulutuksia ja valmennuksia yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa. LEHTIKUVA / AFP

Teknologiayhtiö Google aikoo tukea 60 000:ta suomalaista työelämässä ja yritystoiminnassa tarvittavien digitaitojen parissa ensi vuoden loppuun mennessä.

Yhtiö kertoo järjestävänsä koulutuksia ja valmennuksia yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa. Niiden tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään töitä, edistämään liiketoimintaa tai muutoin hyödyntämään teknologian tuomia mahdollisuuksia.

Googlen Suomen yhteiskuntasuhdejohtaja Heidi Jern kertoo STT:lle, että yhtiön kokemusten perusteella työllistymistä edistävillä koulutuksilla on ollut vaikutusta sekä kysyntää osallistujien ohella työnantajilta.

"Kun monet työnantajat hakevat työntekijöitä, he kaipaavat työntekijöitä jonkinlaista vahvistusta siitä, että työntekijöillä on tietyt tarvittavat taidot, esimerkiksi he osaavat käyttää tiettyjä ohjelmia ja palveluja. Koulutusten kautta tällainen sertifiointi on mahdollista", Jern sanoo.

Google kertoo kouluttaneensa erilaisia digitaitoja jo 20 000 suomalaiselle. Yhteistyökumppaneina ovat olleet niin ay-järjestö SAK kuin Helsingin kaupunki.

Jatkossa koulutusta on tarkoitus järjestää esimerkiksi Uudenmaan ely- ja TE-keskusten kanssa, mutta ne olisivat Jernin mukaan käytettävissä kaikkialla Suomessa.

Työllistymiseen tähtäävät ohjelmat ovat pandemian vuoksi lähtökohtaisesti verkkopohjaisia, mutta koronatilanteen muuttuessa myös fyysisiä koulutuksia voidaan järjestää.

"Jos tilanne muuttuu ja on turvallista järjestää fyysisiä koulutuksia, tulemme muuttamaan järjestelyjä, mutta tämä on vielä vähän auki", Jern sanoo.

Työllistävät ohjelmat on tarkoitettu ennen kaikkea alle 30-vuotiaille. Yrityksissä on puolestaan tarkoitus auttaa esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät ole vielä kasvattaneet toimintaansa verkossa ja kaipaavat siihen apua.

"Koulutuksia on kaikenikäisille ja kaikenlaisille taustasta riippumatta. Päällimmäinen edellytys on halu kouluttautua ja kehittää omia taitoja."