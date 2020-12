Koronajoulu tietää hyvää kukkien kysynnälle – sesongin arvo 100 miljoonaa euroa

Kuvat: Säde Aarlahti, Jaana Kankaanpää

Joulutähdet, ritarinkukat ja hyasintit ovat suomalaisten suosikkeja vuodesta toiseen.

Korona sai suomalaiset innostumaan puutarhanhoidosta, mikä Kauppapuutarhaliiton mukaan ennakoi vilkasta kysyntää joulukukille. Rajoitusten takia pyhät vietetään tiiviisti kotona, joten tunnelmaa halutaan luoda kukilla, arvioi Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen.

Noin 70 prosenttia kotitalouksista hankkii kukkia joko omaksi ilokseen tai joulutervehdykseksi muille.

Liitto kertoo tiedotteessaan arvioivansa joulukukkasesongin arvoksi noin sata miljoonaa euroa. Luku sisältää kotimaisten kukkien lisäksi myös tuonnin kuluttajahinnoin.

Kestosuosikeista joulutähdistä, hyasinteista, ritarinkukista ja tulppaaneista valtaosa viljellään kotimassa runsaassa sadassa puutarhassa.

Suomessa viljellään vuodessa noin 1,5 miljoonaa joulutähteä. Ikisuosikki on punainen, mutta tarjolla on myös valkoisia sekä erikoislajikkeita. Joulutähteä on alettu käyttää myös leikkokukkana kymmenien vuosien tauon jälkeen, Kauppapuutarhaliitto kertoo.

Jouluksi viljellään vajaat kolme miljoonaa hyasinttia, yli miljoona ritarinkukkaa ja noin viisi miljoonaa tulppaania. Sipulikukkien suosikkivärit jouluna ovat punainen, valkoinen ja vaaleanpunainen. Itsenäisyyspäivän tienoilla myydään erityisesti sinistä hyasinttia. Joulun jälkeen estradille astuvat tulppaanit.

Kukkatarjonta ei jää tähtiin eikä sipulikukkiin. Suomessa viljellään jouluksi noin miljoonaa muuta ruukkukukkaa. Näitä ovat esimerkiksi atsalea, joulukaktus, jouluruusu ja tulilatva.

