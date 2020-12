Koronarokotteita riittää aluksi 5 000:lle, kansalle tähdennetään turvatoimia myös juhlapyhinä – Ministeri: "Nyt ei pidä lepsuilla eikä tätä hommaa pidä mokata"

Varsinkin vanhusten tartunnat huolestuttavat viranomaisia. Muuntunut virus ei vaikuta ensimmäistä vaarallisemmalta, mutta on tarttuvampi.

Sanne Katainen

Suomi on saamassa eri rokotevalmistajilta kaikkiaan 18,5 miljoonaa rokotetta, mikä riittää yli 9 miljoonan ihmisen rokottamiseen.

Suomi saa ensimmäisen, 10 000 koronarokotteen erän 26. joulukuuta ja aloittaa rokotukset 27. joulukuuta. Rokotteet jaetaan sairaanhoitopiireihin, joissa ensimmäiset rokotteet saavat yliopistosairaalat ja niissä terveydenhoitohenkilöstö.

Seuraavina vuorossa ovat yli 70-vuotiaat, riskiryhmiin kuuluvat ja lopuksi muu väestö, joita rokottavat kunnat, työterveyshuolto ja omissa laitoksissaan valtio, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriö ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan tiistaina. Rokotteita tulee riittämään kaikille.

Rokote on vapaaehtoinen ja tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Sen voivat ottaa myös riskiryhmiin kuuluvat, kuten astmaa, diabetesta tai sydän- ja verisuonitauteja sairastavat. Raskaana olevien tulee keskustella lääkärinsä kanssa.

Rokotteen haittavaikutuksista suurin osa viranomaisten mukaan on ollut lieviä ja rokotteille tavanomaisia, eli rokotuskohdan reaktioita, kuumeen nousua, päänsärkyä sekä lihas- ja nivelsärkyä.

Rokote annetaan kahtena annoksena ja on tärkeää ottaa molemmat annokset.

Rokottamiseen menee kuitenkin aikaa, ja suomalaisia kehotetaan edelleen ja etenkin tulevien juhlapyhien aikaan noudattamaan turvatoimia eli hyvää hygieniaa ja turvavälejä.

"Virus leviää väestössä ja käyttää kaikki keinot päästäkseen leviämään. Tämä pitäisi jokaisen ymmärtää. Epidemia pyrkii uudestaan nopeaan kasvuun, jos sitä ei jarruteta", strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sanoi.

Britanniassa leviävä uusi koronaviruksen muunnos havaittiin ensimmäisen kerran syyskuussa ja sitä tutkittaessa on ilmennyt, että se on selvästi alkuperäistä virusta tarttuvampi, mutta nykytiedon mukaan ei vakavampi ihmiselle tai hankalampi rokotteille.



Uusia koronatartuntoja on todettu Suomessa maanantain jälkeen 303. Sairaalahoidossa on 273 ja tehohoidossa 28 potilasta, ja neljä henkeä kuolee vuorokaudessa infektioon, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen totesi. Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa todettu 33 717.

"Jos tapaukset ovatkin olleen laskusuunnassa, sairaalahoidossa olevien määrä ei ole laskenut. Tauti on siirtynyt vanhempiin ikäryhmiin ja vanhuksia on sekä sairaala- että tehohoidossa."

Alkusyksyn nuorten ja nuorten aikuisten ravintoloista saadut tartunnat ovat vähentyneet, mutta tilalle on tullut ikääntyneitä ja hoivakoteja.

Sairaanhoitopiireistä seitsemän on pahimmassa eli leviämisvaiheessa: Helsinki ja Uusimaa, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja uutena Ahvenanmaa.

Uutena ryppäänä Puumalainen mainitsi parinkymmenentuhannen asukkaan Mustasaaren, jossa on kertynyt parista tartuntaketjusta nelisenkymmentä tapausta.

"Se on pienessä kunnassa paljon."

Perustasolla ovat enää Itä- ja Pohjois-Savo, Kainuu ja Lappi.



Suomen tilanne on kuitenkin muuta Eurooppaa ja etenkin Ruotsia paljon parempi. Myös Pietarissa ilmaantuvuus on peräti noin 1 000, kun se on Suomessa 92 tapausta jokaista 100 000 asukasta kohti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tähdensi, että valtion tavoitteena on suojata Suomessa maksutta kaikki, mutta sitä ennen tautitilanne jatkuu vakavana.

"Nyt ei pidä lepsuilla eikä tätä hommaa pidä mokata", hän kannusti.

"Myös jouluna on toimittava vastuullisesti, sillä jokainen pystyy käyttäytymisellään estämään tai lisäämään koronan leviämistä."

Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt kieltää kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. sisä- ja ulkotiloissa 22. tammikuuta 2021 asti. Päätös koskee kaikkia kuntia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella.